En Güçlü Mercedes X-Class Türkiye'de
20 dakika önce
CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz X-Class, V6 motoru ile Türkiye’de satılmaya başlandı. Model bu motor ile pazara iddialı giriyor. !–more –> Aralık 2017’de Türkiye pazarında Premium Pick-Up olarak yerini alan Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4MATIC’i Türkiye’de müşterilerin beğenisine sundu. 258 BG’lik motoruyla Pick-Up segmentinde “Güç Gösterisi”ne hazırlanan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC,...The post En Güçlü Mercedes X-Class Türkiye’de appeared first on Carmedya.
CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz X-Class, V6 motoru ile Türkiye'de satılmaya başlandı. Model bu motor ile pazara iddialı giriyor.
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Aralık 2017'de Türkiye pazarında Premium Pick-Up olarak
yerini alan Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4MATIC'i
Türkiye'de müşterilerin beğenisine sundu. 258 BG'lik motoruyla Pick-Up
segmentinde "Güç Gösterisi"ne hazırlanan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, üstün
off-road yeteneği, yüksek taşıma kapasitesi ve çekiş kabiliyeti sayesinde ister
şehir içi günlük kullanım, ister bol virajlı karayolları, ister asfalt dışı
yollar, isterse de çamurlu ve zorlu arazi şartları gibi her türlü koşulda kullanıcısına
oldukça başarılı bir sürüş konforu sunuyor.
0'dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan Mercedes-Benz X 350
d 4MATIC, DYNAMIC SELECT ile gün içerisinde karşılaşılabilecek farklı sürüş
koşullarının tamamında sportifliği ve fonksiyonelliği harmanlayan çok yönlü bir
karakter sunuyor.
Mercedes-Benz X-Class'taki en üst ekipman seviyesi olan
Power donanımında satışa sunulan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC için tavsiye
edilen başlangıç fiyatı 327.000 TL.
Güçlü motor hızlı şanzıman
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'te Common-Rail direkt
enjeksiyon sistemine sahip 3,0 litre hacimli 6 silindirli dizel motor, yüksek
gücüyle dikkat çekiyor. Araçtaki V6 motor; hafif yapısı, değişken türbin
geometrisine sahip turbo beslemesi ve Formula 1'de kullanılan yenilikçi
Nanoslide silindir yatağı kaplaması gibi özellikleri ile fark yaratıyor.
Sürüş modları da var
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'in standart donanımlarından
biri olan DYNAMIC SELECT sistemi, Pick-Up pazarında nadiren görülen sürüş modu
seçimi özelliğini kullanıma sunuyor. Sistem; Comfort, Eco, Sport, Manual ve
Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modundan birisini tek bir parmak
hareketiyle seçme imkanı sunuyor.
Başarılı dört çeker sistemi
Mercedes-Benz X-Class ürün gamının yıldızı olan
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'te bulunan 1.632 mm ön ve 1.625 mm arka iz
genişliği ve yol tutuş dinamikleri sayesinde aracın viraj hızı da artıyor.
3.150 mm dingil mesafesi olan araçta yüksek taşıma kapasitesi ve arazideki
etkin performansı için merdiven tipi şasi önemli bir rol üstleniyor. Konfor
odaklı yürüyen aksam, asfalt sürüşlerinde Mercedes-Benz kalitesi ve sürüş keyfi
sunarken, 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ise aracın üstün arazi
yeteneklerini ortaya çıkartıyor.
4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka aksta
diferansiyel kilidi sayesinde çok çeşitli sürüş yüzeylerinde üstün performans
ve çekiş sağlıyor. X 350 d 4MATIC'te yüksek sürüş dinamikleri için 4MAT,
arazide arttırılmış tutuş için 4H ve ağır arazi koşullarında 4L olmak üzere
dört tekerlekten sürüş sistemine ait üç farklı sürüş modu bulunuyor.
Power X 350 d 4MATIC'te neler var?
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, Pick-Up pazarına gerek konfor,
gerekse de kalite açısından yeni standartlar getiren POWER serisi ile yollara
çıkmaya hazırlanıyor.
•POWER donanım paketinde; ön tampona entegre krom kaplamalı
bir ön koruma, krom kaplamalı arka tampon, 19 inç 6 kollu alüminyum alaşım jantlar,
LED yüksek performanslı farlar, üst kısmı ARTICO suni deri kaplama ve alüminyum
görünümlü süslemelere sahip gösterge paneli, siyah ARTICO/mikro fiber DINAMICA
suni deri koltuklar (isteğe bağlı olarak siyah veya fındık kahve deri
döşemeler), elektrikli ayarlanabilen ve bel destekli koltuklar, THERMOTRONIC
çift bölgeli otomatik klima sistemi, çok fonksiyonlu Touchpad ile birlikte
bilgi ve eğlence sistemi Audio 20 CD ve 360 derece kameraya sahip Park Paketi
standart olarak yer alıyor.
Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC ile X-Class yine kullanıcısına
kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya devam ediyor. Araçta daha kişisel
deneyimler için Stil Paketi, Kış Paketi, kahverengi veya siyah deri döşemeler
ve farklı dekoratif öğeler gibi isteğe bağlı özel donanımlar da sunuluyor.
Sunulan kapsamlı aksesuar çeşitliliği ile aracın görünümü, fonksiyonelliği veya
arazi yetenekleri kişisel kullanımlar doğrultusunda daha da geliştirilebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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