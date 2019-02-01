En Güçlü Mercedes X-Class Türkiye'de

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz X-Class, V6 motoru ile Türkiye’de satılmaya başlandı. Model bu motor ile pazara iddialı giriyor. !–more –> Aralık 2017’de Türkiye pazarında Premium Pick-Up olarak yerini alan Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4MATIC’i Türkiye’de müşterilerin beğenisine sundu. 258 BG’lik motoruyla Pick-Up segmentinde “Güç Gösterisi”ne hazırlanan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC,...The post En Güçlü Mercedes X-Class Türkiye’de appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz X-Class, V6 motoru ile Türkiye'de satılmaya başlandı. Model bu motor ile pazara iddialı giriyor.



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Aralık 2017'de Türkiye pazarında Premium Pick-Up olarak

yerini alan Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4MATIC'i

Türkiye'de müşterilerin beğenisine sundu. 258 BG'lik motoruyla Pick-Up

segmentinde "Güç Gösterisi"ne hazırlanan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, üstün

off-road yeteneği, yüksek taşıma kapasitesi ve çekiş kabiliyeti sayesinde ister

şehir içi günlük kullanım, ister bol virajlı karayolları, ister asfalt dışı

yollar, isterse de çamurlu ve zorlu arazi şartları gibi her türlü koşulda kullanıcısına

oldukça başarılı bir sürüş konforu sunuyor.



0'dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan Mercedes-Benz X 350

d 4MATIC, DYNAMIC SELECT ile gün içerisinde karşılaşılabilecek farklı sürüş

koşullarının tamamında sportifliği ve fonksiyonelliği harmanlayan çok yönlü bir

karakter sunuyor.



Mercedes-Benz X-Class'taki en üst ekipman seviyesi olan

Power donanımında satışa sunulan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC için tavsiye

edilen başlangıç fiyatı 327.000 TL.



Güçlü motor hızlı şanzıman



Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'te Common-Rail direkt

enjeksiyon sistemine sahip 3,0 litre hacimli 6 silindirli dizel motor, yüksek

gücüyle dikkat çekiyor. Araçtaki V6 motor; hafif yapısı, değişken türbin

geometrisine sahip turbo beslemesi ve Formula 1'de kullanılan yenilikçi

Nanoslide silindir yatağı kaplaması gibi özellikleri ile fark yaratıyor.



Sürüş modları da var



Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'in standart donanımlarından

biri olan DYNAMIC SELECT sistemi, Pick-Up pazarında nadiren görülen sürüş modu

seçimi özelliğini kullanıma sunuyor. Sistem; Comfort, Eco, Sport, Manual ve

Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modundan birisini tek bir parmak

hareketiyle seçme imkanı sunuyor.



Başarılı dört çeker sistemi



Mercedes-Benz X-Class ürün gamının yıldızı olan

Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'te bulunan 1.632 mm ön ve 1.625 mm arka iz

genişliği ve yol tutuş dinamikleri sayesinde aracın viraj hızı da artıyor.

3.150 mm dingil mesafesi olan araçta yüksek taşıma kapasitesi ve arazideki

etkin performansı için merdiven tipi şasi önemli bir rol üstleniyor. Konfor

odaklı yürüyen aksam, asfalt sürüşlerinde Mercedes-Benz kalitesi ve sürüş keyfi

sunarken, 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ise aracın üstün arazi

yeteneklerini ortaya çıkartıyor.



4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka aksta

diferansiyel kilidi sayesinde çok çeşitli sürüş yüzeylerinde üstün performans

ve çekiş sağlıyor. X 350 d 4MATIC'te yüksek sürüş dinamikleri için 4MAT,

arazide arttırılmış tutuş için 4H ve ağır arazi koşullarında 4L olmak üzere

dört tekerlekten sürüş sistemine ait üç farklı sürüş modu bulunuyor.



Power X 350 d 4MATIC'te neler var?



Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, Pick-Up pazarına gerek konfor,

gerekse de kalite açısından yeni standartlar getiren POWER serisi ile yollara

çıkmaya hazırlanıyor.



•POWER donanım paketinde; ön tampona entegre krom kaplamalı

bir ön koruma, krom kaplamalı arka tampon, 19 inç 6 kollu alüminyum alaşım jantlar,

LED yüksek performanslı farlar, üst kısmı ARTICO suni deri kaplama ve alüminyum

görünümlü süslemelere sahip gösterge paneli, siyah ARTICO/mikro fiber DINAMICA

suni deri koltuklar (isteğe bağlı olarak siyah veya fındık kahve deri

döşemeler), elektrikli ayarlanabilen ve bel destekli koltuklar, THERMOTRONIC

çift bölgeli otomatik klima sistemi, çok fonksiyonlu Touchpad ile birlikte

bilgi ve eğlence sistemi Audio 20 CD ve 360 derece kameraya sahip Park Paketi

standart olarak yer alıyor.



Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC ile X-Class yine kullanıcısına

kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya devam ediyor. Araçta daha kişisel

deneyimler için Stil Paketi, Kış Paketi, kahverengi veya siyah deri döşemeler

ve farklı dekoratif öğeler gibi isteğe bağlı özel donanımlar da sunuluyor.

Sunulan kapsamlı aksesuar çeşitliliği ile aracın görünümü, fonksiyonelliği veya

arazi yetenekleri kişisel kullanımlar doğrultusunda daha da geliştirilebiliyor.



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