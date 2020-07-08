En güçlü pasaportlar belli oldu - Son Dakika

En güçlü pasaportlar belli oldu

Vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli olurken, Japonya'nın 191 yere gidebilme ile ilk sıraya yerleştiği görüldü.

Vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli olurken, Japonya'nın 191 yere gidebilme ile ilk sıraya yerleştiği görüldü. Türkiye ise 55'inci sıraya yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi.

Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir

Medya takip kurumu Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl pasaportlar ile alakalı basına 3 bin 926 haber yansıdığı tespit edildi. Vize haberleri ise basına genelde "nasıl vize alınır", "vize almanın kolay yolları nelerdir" gibi başlıklarla çıkarken, son günlerde Irak ile Türkiye arasındaki vize görüşmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE 55'İNCİ SIRADA

Ajans Press'in, Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Böylelikle Japonya'nın 191 yer ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur, üçüncü sırada ise Almanya ve Güney Kore'nin olduğu saptandı. Türkiye ise listenin 55'inci sırasına yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 109 ülkeyi kapsadığı görüldü. Listenin en son sırasında yer alan ülke ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan olduğu belirlendi.

(İHA)

Japonya, Türkiye, Ajans, Vize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En güçlü pasaportlar belli oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 13:07 ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 23:49 İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti 23:14 Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi 18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Son Dakika: Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü
16:41
Seçim anketlerindeki AK Parti oranına hükümet kanadından yanıt geldi: Oy kaybı söz konusu değildir
16:34
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
15:21
Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı
15:00
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
14:55
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
14:53
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
14:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 17:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En güçlü pasaportlar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]