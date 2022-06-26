En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı!

NASA, şimdiye kadarki en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu ile uzayın derinliklerine bakmaya hazırlanıyor. Teleskop üzerinde son ayarlamaları yapan NASA, artık son aşamaya geldi. 12 Temmuz ile birlikte uzay ajansı evreni çok daha net bir şekilde görmeye başlayabilecek.

James Webb Uzay Teleskobu ilk net görüntü için hazırlanıyor

Merakla beklenen güne hazırlanırken, JWST araştırmacıları ekipman parçalarının her birini titizlikle incelemeye devam ediyor. NASA bilim insanları bu hafta, NIRSpec adlı bir cihazı başarıyla kalibre ettiklerini duyurdu. Böylelikle uzay teleskobunun düzenli kullanımı için önemli bir adım atılmış oldu.

İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun 10 gözlem hedefi!

James Webb Uzay Teleskobu, tam anlamıyla çalışmaya başlamadan önce 17 aşamayı geçmesi gerekiyor. NIRSpec cihazının da başarılı bir şekilde kalibre edilmesinin ardından NASA kontrol edilmesi gereken cihaz sayısını da 7'ye indirdi.

NASA tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

NIRSpec hedef alma sisteminin yakın zamanda yapılan onayı ile ekip artık son aşamaya geçmek için hazırlanıyor. Bu yaz gelecek olan ilk NIRSpec bilim gözlemlerini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Şimdiye kadar üretilen en güçlü teleskop olan JWST, 4 ana bileşenden oluşuyor. Bu 4 ana parça ise 17 farklı bölüme ayrılmış durumda. 2021 yılının Aralık ayında uzaya fırlatılan teleskop üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor. O günden bu yana süren kalibrasyon çalışmalarında son gelişmeler ile birlikte artık sona yaklaşıldığını görüyoruz.

Son kontrollerin yapıldığı James Webb Uzay Teleskobundan ilk tam kapsamlı görsellerinin ise bu yaz itibariyle gelmesi bekleniyor. Bakalım bu güçlü teleskop bizlere nasıl ufuklar açacak? Peki siz James Webb Uzay Teleskobu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.