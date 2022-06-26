En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı! - Son Dakika
Üye Girişi

En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı!

26.06.2022 15:53
En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı!

NASA, şimdiye kadarki en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu ile uzayın derinliklerine bakmaya hazırlanıyor.

NASA, şimdiye kadarki en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu ile uzayın derinliklerine bakmaya hazırlanıyor. Teleskop üzerinde son ayarlamaları yapan NASA, artık son aşamaya geldi. 12 Temmuz ile birlikte uzay ajansı evreni çok daha net bir şekilde görmeye başlayabilecek.

James Webb Uzay Teleskobu ilk net görüntü için hazırlanıyor

Merakla beklenen güne hazırlanırken, JWST araştırmacıları ekipman parçalarının her birini titizlikle incelemeye devam ediyor. NASA bilim insanları bu hafta, NIRSpec adlı bir cihazı başarıyla kalibre ettiklerini duyurdu. Böylelikle uzay teleskobunun düzenli kullanımı için önemli bir adım atılmış oldu.

İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun 10 gözlem hedefi!

James Webb Uzay Teleskobu, tam anlamıyla çalışmaya başlamadan önce 17 aşamayı geçmesi gerekiyor. NIRSpec cihazının da başarılı bir şekilde kalibre edilmesinin ardından NASA kontrol edilmesi gereken cihaz sayısını da 7'ye indirdi.

En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı!

NASA tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

NIRSpec hedef alma sisteminin yakın zamanda yapılan onayı ile ekip artık son aşamaya geçmek için hazırlanıyor. Bu yaz gelecek olan ilk NIRSpec bilim gözlemlerini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Şimdiye kadar üretilen en güçlü teleskop olan JWST, 4 ana bileşenden oluşuyor. Bu 4 ana parça ise 17 farklı bölüme ayrılmış durumda. 2021 yılının Aralık ayında uzaya fırlatılan teleskop üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor. O günden bu yana süren kalibrasyon çalışmalarında son gelişmeler ile birlikte artık sona yaklaşıldığını görüyoruz.

Son kontrollerin yapıldığı James Webb Uzay Teleskobundan ilk tam kapsamlı görsellerinin ise bu yaz itibariyle gelmesi bekleniyor. Bakalım bu güçlü teleskop bizlere nasıl ufuklar açacak? Peki siz James Webb Uzay Teleskobu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi! Çin'in Ay'a çarpan roketi, teleskopla görüntülendi! NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar NASA'dan 10 kentilyon dolarlık asteroit için beklenmedik karar
Kaynak: Shiftdelete

James Webb, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:31 Polislere pencereden ateş eden adam, uyarı ateşiyle yaşamını yitirdi
15:31 Almanya havalimanlarındaki personel sıkıntısı için çözümü Türkiye'de arıyor!
15:29 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni sevgilisiyle samimi anlarını paylaştı
15:28 Dayaktan kaçıp kendini tuvalete kilitledi ama kurtulamadı! O anlar kameralarda
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
15:21 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor! Korkutucu engerek, ağaç tepesinde görüntülendi
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 16:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: En güçlü teleskop önemli bir aşamayı daha geride bıraktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement