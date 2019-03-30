En Gümrük, müşteri memnuniyeti için hazır
1 saat önce
Maden ve mermer sektörünün öncü firmalarına gümrük müşavirliği ve lojistik alanlarında hizmet sunan En Gümrük, 2018 yılında uygulamaya koyduğu yalın yönetim sisteminin ardından bu yıl da 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ni hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.
Maden
ve mermer sektörünün öncü firmalarına gümrük müşavirliği ve lojistik alanlarında hizmet sunan En Gümrük, 2018 yılında uygulamaya koyduğu yalın yönetim sisteminin ardından bu yıl da 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ni hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:42
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