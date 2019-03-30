Son Dakika Haberleri: En Gümrük, müşteri memnuniyeti için hazır

En Gümrük, müşteri memnuniyeti için hazır

1 saat önce

Maden ve mermer sektörünün öncü firmalarına gümrük müşavirliği ve lojistik alanlarında hizmet sunan En Gümrük, 2018 yılında uygulamaya koyduğu yalın yönetim sisteminin ardından bu yıl da 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ni hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.

En Gümrük, müşteri memnuniyeti için hazır , System.String[]
Maden ve mermer sektörünün öncü firmalarına gümrük müşavirliği ve lojistik alanlarında hizmet sunan En Gümrük, 2018 yılında uygulamaya koyduğu yalın yönetim sisteminin ardından bu yıl da 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'ni hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:42 

Maden, Ekonomi
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