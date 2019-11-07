En Güzel Ara Öğün: Hurmalı Cevizli Bar

Malzemeler:
*1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış hurma
*3 yemek kaşığı fıstık ezmesi
*1/4 su bardağı rendelenmiş bitter çikolata
*1 yemek kaşığı Chia tohumu
*2/3 su bardağı ceviz içi
*2 yemek kaşığı agave şurubu
Tarif:
1-Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin.
2-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'ya attığınız hurmaları küçük parçalar haline gelen kadar doğrayıcıdan geçirin.
3-Ceviz, fıstık ezmesi, chia tohumu, agave şurubu ve çikolatayı ekleyerek Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'dan geçirmeye devam edin.
4-Oluşan hamuru tezgaha alıp istediğiniz kalınlıkta açın.
5-Ardından dikdörtgen olacak şekilde kesin.
6-Hazırladığınız barları yağlı kağıtlara sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı'nda muhafaza edebilirsiniz.
7-Afiyet olsun!
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