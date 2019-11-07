Son Dakika Haberleri: En Güzel Ara Öğün: Hurmalı Cevizli Bar
Son Dakika Magazin En Güzel Ara Öğün: Hurmalı Cevizli Bar

En Güzel Ara Öğün: Hurmalı Cevizli Bar

7 saat önce

Malzemeler: *1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış hurma*3 yemek kaşığı fıstık ezmesi*1/4 su bardağı rendelenmiş bitter çikolata*1 yemek kaşığı Chia tohumu*2/3 su bardağı ceviz içi*2 yemek kaşığı agave şurubuTarif: 1-Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin.

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Malzemeler:


*1 su bardağı çekirdeği çıkarılmış hurma


*3 yemek kaşığı fıstık ezmesi


*1/4 su bardağı rendelenmiş bitter çikolata


*1 yemek kaşığı Chia tohumu


*2/3 su bardağı ceviz içi


*2 yemek kaşığı agave şurubu


Tarif:


1-Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletin.


2-Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'ya attığınız hurmaları küçük parçalar haline gelen kadar doğrayıcıdan geçirin.


3-Ceviz, fıstık ezmesi, chia tohumu, agave şurubu ve çikolatayı ekleyerek Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'dan geçirmeye devam edin.


4-Oluşan hamuru tezgaha alıp istediğiniz kalınlıkta açın.


5-Ardından dikdörtgen olacak şekilde kesin.


6-Hazırladığınız barları yağlı kağıtlara sarıp Arçelik No Frost Buzdolabı'nda muhafaza edebilirsiniz.


7-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:30 
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