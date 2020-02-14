En güzel bahçe yarışmasında Çaycuma 3'ncü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel En güzel bahçe yarışmasında Çaycuma 3'ncü oldu - Son Dakika

En güzel bahçe yarışmasında Çaycuma 3'ncü oldu

7 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu ve Hacılar İlkokulu "Okulum Birinci Yarışmasında 'En Güzel Bahçe Kategorisinde'" İl 3.sü oldu.

En güzel bahçe yarışmasında Çaycuma 3'ncü oldu, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu ve Hacılar İlkokulu "Okulum Birinci Yarışmasında 'En Güzel Bahçe Kategorisinde'" İl 3.sü oldu.


İl genelinde yapılan "Okulum Birinci Yarışmasında 'En Güzel Bahçe Kategorisinde'" Alaplı Gümeli İlkokulu birinci, Kozlu Ortaokulu ikinci olurken Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu ve Hacılar İlkokolu üçüncü oldu. Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu Müdürü İsmail Çelebi ve Hacılar İlkokolu Müdürü Figen Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak'ın elinden "Kalite Berat Belgesi" aldı.


Baş, okul müdürleri başta olmak üzere emeği geçen idareci, öğretmen, personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Çaycuma, Kartal, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
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