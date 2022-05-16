'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması' ve 'Çiçek Festivali' ile bu yıl kente renk ve hareket getirecek - Son Dakika

'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması' ve 'Çiçek Festivali' ile bu yıl kente renk ve hareket getirecek

\'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması\' ve \'Çiçek Festivali\' ile bu yıl kente renk ve hareket getirecek
Son Güncelleme: 15.06.2022 10:32

Karşıyaka Belediyesi tarafından, kent yaşamında yeşil dokunun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması' 19'uncu kez gerçekleştirilecek.

En güzel balkon, en güzel apartman bahçesi, en güzel müstakil ev bahçesi ve en güzel site bahçesi olmak üzere toplam 4 kategoride yapılacak ödüllü yarışmaya, 20 Mayıs 2022 tarihine kadar 444 1 575 numaralı hattı arayarak ya da 0 (530) 125 13 55 numaralı Whatsapp hattına mesaj atarak müracaat edilebilecek. Jüri tarafından başvuru sahiplerine yapılacak ziyaretlerde; balkon ve bahçelerde kullanılan çiçek çeşitliliği, özgünlük, saksı ve süs eşyalarının uyumu gibi kriterlere bakılarak puanlama yapılacak ve her kategoride ilk 3'e girenler belirlenecek.

EN RENKLİ FESTİVAL

Kentin bir diğer köklü ve renkli organizasyonu olan Çiçek Festivali de 3-6 Haziran tarihleri arasında, Bostanlı Pazar Yeri'nde yapılacak. Festivalde çiçek çeşitleri, bahçe bitkileri, meyve ve ağaç fidanları aracısız olarak üreticiden tüketiciye sunulurken, saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünler de satılacak. Stant açmak isteyenler, 16-27 Mayıs tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Hızlı Çözüm Masaları'ndan ya da 0 (232) 399 40 00 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İki güzel organizasyonla kentimize renk ve coşku getireceğiz. Kendi balkonunu, bahçesini güzelleştirerek Karşıyaka'mıza da güzellik katan yurttaşlarımızı En Güzel Balkon Bahçe Yarışması ile ödüllendirirken, Çiçek Festivali ile yeşil ve doğa sevgimizi paylaşacağız. Herkesi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Karşıyaka, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması' ve 'Çiçek Festivali' ile bu yıl kente renk ve hareket getirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'En Güzel Balkon Bahçe Yarışması' ve 'Çiçek Festivali' ile bu yıl kente renk ve hareket getirecek - Son Dakika
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