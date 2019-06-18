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En güzel balkonlar ödüllendirildi

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 'En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

En güzel balkonlar ödüllendirildi, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 'En Güzel Bahçe,
Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.
Büyükşehir Belediyesinin Antalya'da yeşil alanı artırmak, çevre ve doğa sevgisinin şehrin her noktasında hissedilmesini sağlamak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Doç. Dr. Reyhan Erdoğan başkanlığındaki jüri üyeleri, danışmanlar, daire başkanları ve davetliler katıldı.
Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan yarışma, bu yıl en güzel balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, teras ve hobi bahçesi olmak üzere toplam 7 kategoride düzenlendi.
Törende konuşan başkan Böcek, belediyeciliğin insan hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Böcek, bu anlayışla siyasetteki 25. yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kente hizmet edeceğini ifade etti.
Yarışmanın diğer ilçelere örnek olacağını dile getiren Böcek, bu azim ve kararlılıkla Antalya'yı güzelleştirmeye devam edeceklerini aktardı.
Jüri Başkanı Doç. Dr. Reyhan Erdoğan da Antalyalı olmanın bir ayrıcalık olduğunu

belirterek, kenti daha yaşanabilir kılmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Kategorilerinde birinci olanlar 4 bin lira, ikinciler ise 2 bin lira ile ödüllendirildi.
Yarışmada toplamda 49 bin lira ödül dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:33 Kaynak: AA
Bahçe, Antalya, Güncel
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