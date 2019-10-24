Son Dakika Haberleri: "En Güzel Buzağı Yarışması"
Son Dakika Güncel 'En Güzel Buzağı Yarışması'

"En Güzel Buzağı Yarışması"

1 saat önce

Niğde'de 6. Tarım Fuarı kapsamında "En Güzel Buzağı Yarışması" düzenlendi.

Niğde'de 6. Tarım Fuarı kapsamında "En Güzel Buzağı Yarışması" düzenlendi.

Fuarın ikinci gününde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen "En Güzel Buzağı Yarışması"nda renkli görüntüler ortaya çıktı. 11 buzağının katıldığı yarışmada, "Karabey" isimli buzağı birinci oldu.

Birinci olan buzağının sahibi İsmail Göç'e cumhuriyet altını hediye edildi.

En Güzel Buzağı Yarışması

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:25 Kaynak: AA
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