Son Dakika Haberleri: En Güzel Çanakkale Destanı Şiirini Okuyanlar Ödüllendirildi

En Güzel Çanakkale Destanı Şiirini Okuyanlar Ödüllendirildi

1 saat önce

Eskişehir'de, lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada en iyi Çanakkale Destanı şiirini okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

En Güzel Çanakkale Destanı Şiirini Okuyanlar Ödüllendirildi, System.String[]
Eskişehir'de, lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada en iyi Çanakkale Destanı şiirini okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferini Anma ve Şehitler Haftası münasebetiyle bu yıl bir ilk defa şiir okuma yarışması düzenledi. Ülke genelindeki bütün il ve ilçe müftülükleri ve milli eğitim müdürlükleri işbirliği ile liseler arası düzenlenen yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Eskişehir'de de Odunpazarı İlçe Müftülüğü ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Çankaya Yatılı Bölge Hafızlık Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen şiir yarışmasına katılan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Çanakkale Destanı şiirini en güzel bir şekilde okumak için ter döktüler. Yarışma sonunda; Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Kevser Kılıçarslan birinci, Rukiye Çetinkaya ikinci ve Emine Artik üçüncü oldu. Yarışmada ilk üçe giren öğrencilerin, daha sonra il ve bölge bazında da yarışacağı belirtildi.

Bu arada, yarışmaya katılan diğer 10 öğrenciye ise Odunpazarı İlçe Müftülüğü tarafından hediyeler verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Eskişehir, Çanakkale, Güncel
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