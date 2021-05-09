KIRKLARELİ - En güzel çiçekler "Seni çok özledim" notuyla annelere veriliyor - Son Dakika

Trakya'da Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde uygulanan "tam kapanma" süreci nedeniyle çiçekçilere gelemeyen veya annelerinden farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar telefon ve sosyal medya aracılığıyla siparişlerini veriyor.

Özenle hazırlanan ve genelde "Canım annem" veya "seni çok özledim" notlarıyla yola çıkan çiçekler, kuryeler aracılığıyla annelere teslim ediliyor.

Edirne'de çiçekçi Yıldız Sabırman Anneler Günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını ve en güzel çiçekleri anneler için hazırladıklarını belirtti.

Genelde insanlar dükkana gelemedikleri için siparişlerini internet veya telefon üzerinden verdiklerini ifade eden Sabırman, "Bugün siparişlerde yoğunluk yaşanıyor. insanlar annelerinden uzakta olduğu için en güzel çiçekleri onlar için yaptırıyor. Genelde orkide ve gül buketleri satılsa da saksı çiçekleri de tercih ediliyor" dedi.

Özenle hazırladıkları çiçekleri sabah saatlerinden itibaren annelerin adreslerine teslim ettiklerini aktan Sabırman, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Hazırlanan çiçekler arasında en çok "canım annem" ve "Seni çok özledim" notları da dikkat çekti.

Kırklareli'nde de Anneler Günü dolayısıyla tam kapanma sürecinden muaf tutulan çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte çiçekçilik yapan Abdullah Başkur, yaşanan yoğunluk dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

Çiçek siparişlerine yetişmekte güçlük çektiklerini aktaran Başkur, vatandaşların taleplerini karşılayarak mutlu anlarına tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Eşi ve kayınvalidesine çiçek alan Tolga Ağdaş da annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak kadınların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirtti.

Annelerin çocukları için verdiği emeğin ödenemeyecek kadar önemli olduğunu ifade eden Ağdaş, "Onların önemi sadece bir gün değil her gün hatırlanmalı. Çocuklarımızı artık düşünmekten bazen eşlerimizi, annelerimizi unutuyoruz ama tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Sabah eşimin Anneler Günü'nü kutlamayı unutmuştum dışarı çıkmışken de bir çiçek aldım." diye konuştu.