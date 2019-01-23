En Güzel Çocuk Yarışması"Na Tepki
51 dakika önce
Karabük'te bir alışveriş merkezi tarafından düzenleneceği duyurulan "en güzel çocuk yarışması"na Karabük Barosu tepki gösterdi.
Karabük
'te bir alışveriş merkezi tarafından düzenleneceği duyurulan "en güzel çocuk yarışması"na Karabük Barosu tepki gösterdi.
Karabük Barosu Çocuk Hakları Kurulu adına açıklama yapan Avukat Tuğçe Ayağ, 5-8 yaş aralığındaki çocuklar arasında güzellik yarışması adı altında yapılacak etkinlikte çocuklarının vücutlarının sergilenemeyeceğini ifade ederek, önlenmesi için ilgili kuruluşları göreve çağırdı.
Dünyada çocuğa yönelik istismar olaylarının arttığına dikkati çeken Ayağ, "Bildiğiniz üzere kentimizde yer alan bir özel kuruluş yaklaşık 20 gün önce gerek yazılı ilan yoluyla gerekse sanal ortamda ilan vererek, çocuk defilesi düzenleyeceklerini, en güzel çocuğun seçileceğini, katılımcı çocukların da 5-8 yaş aralığı kız ve erkek çocuklardan oluşacağını duyurmuştur.
Unutulmamalı ki, her çocuk eşittir ve her çocuk güzeldir. Çocuklar arasında bu tür bir eşitsizlik ortamının oluşturulması dahi, çocukların psikolojik olarak incinmelerine sebep olacaktır." dedi.
Etkinliğin çocuk haklarının ihlaline de sebebiyet vereceğini aktaran Ayağ, "İlgili tüm kuruluşları göreve çağırıyoruz. Bu konuda Karabük Barosu olarak gerekli yasal başvuruları da yapacağız." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:24 Kaynak: AA
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