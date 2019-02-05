En Güzel Çocuk Yıldızların Öncesi ve Sonrası 2019!
12 dakika önce
Bir zamanlar oynadıkları diziler ve filmler ile hepimizin beğenisini ve sevgisini kazanan çocuk yıldızlar tabii ki de zamanla büyüdüler ve hepsi birer yetişkin oldular.
Bir zamanlar oynadıkları diziler ve filmler ile hepimizin beğenisini ve sevgisini kazanan çocuk yıldızlar tabii ki de zamanla büyüdüler ve hepsi birer yetişkin oldular. Biz de bugün size en güzel çocuk yıldızların yaşadıkları değişimlerden bahsedeceğiz. İşte bir dönem ekranları renklendiren çocuk yıldızların son halleri. (Kapak girişe konulacak)
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:18 Kaynak: Youtube
HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı
Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz
Son Dakika! Antalya'da Okullar Tatil Edildi