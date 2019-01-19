Son Dakika Haberleri: En Güzel Deve Seçildi

En Güzel Deve Seçildi

1 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen "En Süslü Deve Yarışması"nda birinciliği, Baybars Faytoncu isimli deve kazandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen "En Süslü Deve Yarışması"nda birinciliği, Baybars Faytoncu isimli deve kazandı.

Selçuk İstasyon Meydanı'nda "37'nci Geleneksel Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali" kapsamında yaklaşık 20 devenin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen ve sahiplerince özel olarak süslenen develerin yürüyüşünü çok sayıda vatandaş izledi.

Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü sonrası "En Süslü Deve Yarışması" yapıldı.

Develerin tek tek boy gösterdiği yarışmada birincilik ödülü, Balıkesir'in Edremit ilçesinden gelen "Baybars Faytoncu" isimli deveye verildi.

Devenin sahibi Hüseyin Midilli'ye, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı tarafından havan hediye edildi.

Deve sahiplerinden Kazım Pazar, yarışmaya girecek develeri özenle hazırladıklarını, üzerindeki süslerin elle işlendiğini belirterek, korteje katılan bazı develerin yarın güreşlerde boy göstereceğini dile getirdi.

37'nci Geleneksel Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali kapsamında yarın, Pamucak Deve Güreşleri sahasında 120 devenin katılımıyla güreşler yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:18 Kaynak: AA

Türkiye, Efes, İzmir, Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor Nihat Zeybekci, Denizli Şivesiyle Safiye Teyze ile Sohbet Etti

Polis Memurunu Şehit Eden Sürücü Serbest Kaldı ABD'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:41:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Güzel Deve Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]