En Güzel Dönüşüm Canlı İzleme Linki ve Konusu

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EN GÜZEL DÖNÜŞÜM KONUSU NEDİR?

Mutfak mobilyasından banyoya, oturma odasından balkona ya da çocuk odasındaki mobilyaları değiştirmek isteyenlerin hayatına renkli bir dokunuş yapılacak programda, sunucu Beyza Şekerci ile dönüşüm koçu Emine Kuşcul birlikte her gün yeni bir eve konuk oluyor. Konuk oldukları evde ileri dönüşüm hedefiyle yola çıkıp, ev sahibinin de talebine uygun şekilde odalar baştan yaratıyorlar. Gerçekleşen dönüşümler ise herkese ilham vermek üzere ekranlara taşınıyor.

EN GÜZEL DÖNÜŞÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

En Güzel Dönüşüm hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.