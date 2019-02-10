Son Dakika Haberleri: En Güzel Geri Dönüşüm! (Gazeteden Afrikalı Kadın Yapımı 2) - Dıy African Doll From Newspaper

En Güzel Geri Dönüşüm! (Gazeteden Afrikalı Kadın Yapımı 2) - Dıy African Doll From Newspaper

1 saat önce

Herkese merhaba! Bu videoda, geri dönüşüm projelerinin en iyilerinden olan, Gazeteden Afrikalı Kadın Maketi Yapımı'nın ikinci ve farklı bir modelini izleyeceksiniz.

Herkese merhaba! Bu videoda, geri dönüşüm projelerinin en iyilerinden olan, Gazeteden Afrikalı Kadın Maketi Yapımı'nın ikinci ve farklı bir modelini izleyeceksiniz. Şapkası, çantası ve fırfırlı eteğiyle, üstelik gazeteden olmasıyla harika bir kendin yap projesi oldu. Özellikle Teknoloji ve Tasarım Dersi öğrencileri de bu projeden faydalanabilir. Yeni videolarımdan kolayca haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, iyi seyirler????

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:47 Kaynak: Youtube

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