En güzel hafta sonu BTM'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel En güzel hafta sonu BTM'de - Son Dakika

En güzel hafta sonu BTM'de

6 saat önce

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor.

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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor.


Çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmek isteyen aileler hafta sonları BTM'yi tercih ediyor. Hafta içi okul gruplarını ağırlayan BTM'de hafta sonları gerçekleştirilen aile faaliyetleri ilgi görüyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 5-6 ve 7-14 yaş arası gruplar için düzenlenen ve zaman aralığı seanslarla belirlenen tematik atölyeler, çocukların olduğu kadar ebeveynlerinin de ilgisini çekiyor. Cumartesi ve Pazar günleri BTM'de bilimle iç içe keyifli bir gün geçirmek isteyen ailelere onlarca farklı faaliyet programı sunuluyor. Fizik, kimya, biyoloji, gastronomi, matematik, elektronik, tasarım, modelleme gibi birçok farklı alandaki atölyeler çocukları aileleriyle birlikte bilimle buluşturuyor. 240'ın üzerinde deney düzeneği, eğlenceli bilim gösterileri ve atölye çalışmaları ile çocuklara ve gençlere, okullarda gördükleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı sağlayan BTM'de bilimle iç içe zaman geçiren aileler, ayrıca Görevimiz Mars ve Altın Çağda Bilim sergilerini ücretsiz gezebiliyorlar.


Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde hafta sonu faaliyetleri http://www.bursabilimmerkezi.org/ web adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. Hafta sonu gerçekleştirilen etkinliklere katılmak isteyen aileler, kayıt masasından ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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