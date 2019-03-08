Son Dakika Haberleri: En Güzel "Hutbe" Okuma Yarışması

En Güzel "Hutbe" Okuma Yarışması

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye 1. Bölge Finali Karabük'ün Safranbolu ilçesine yapıldı.

En Güzel
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tarafından düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Türkiye 1. Bölge Finali Karabük'ün Safranbolu ilçesine yapıldı.

Safranbolu Merkez Camisi'nde Anadolu İmam Hatip Liselileri arasında düzenlenen yarışmaya Karabük, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Sinop, Çankırı, Bolu, Çorum ve Bartın'ın il birincileri öğrenci katıldı.

100 üzerinden puanlamanın yapıldığı yarışmada öğrenciler, "en güzel hutbeyi" okumaya çalıştı.

Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bütün öğrencilerin çok başarılı olduğunu belirten Gürel, "Artık hepiniz birer hoca oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize emek sarf eden öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da başarılı bir program olduğunu dile getirerek, bu programın sonunda kaybedenin olmadığını kaydetti.

Yarışmada, Ankara Yenimahalle'den Ömer Faruk Arslan birinci, Karabük'ten Ahmet Yasin Çakır ikinci ve Çorum'dan Ebubekir Demiral üçüncü oldu.

Öğrencilere ödüllerini Gürel, Vargeloğlu ile İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve diğer protokol üyeleri ödül verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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