Son Dakika Haberleri: En güzel Kapadokya fotoğrafına balon turu hediyesi
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En güzel Kapadokya fotoğrafına balon turu hediyesi

1 saat önce

Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kapadokya'nın en güzel fotoğrafını gönderen bir çifte balon turu hediye edilecek.

En güzel Kapadokya fotoğrafına balon turu hediyesi, System.String[]
Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Kapadokya'nın en güzel fotoğrafını gönderen bir çifte balon turu hediye edilecek.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde faaliyet gösteren Kapadokya Gazetecileri Cemiyeti sosyal medya hesabına en güzel Kapadokya fotoğrafını gönderen bir çifte balon turu hediye edecek. Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca yaptığı açıklamada her yıl yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya Bölgesinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla bir çifte balon turu hediye edeceklerini söyledi. Koca, "Kapadokya bölgesini her yıl yaklaşık 3 milyon turist ziyaret ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler bölgemizin eşsiz güzelliklerini ölümsüzleştirerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Biz de Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti olarak bölgemizi ziyarete gelen veya gelecek olan Türk misafirlerimize balon turu hediye edeceğiz. Cemiyetimize ait resmi twitter hesabımıza en güzel Kapadokya fotoğrafını gönderen bir çiftimize sıcak hava balon turu hediye edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
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