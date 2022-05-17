En güzel meslek: Netflix içeriklerini çıkmadan izleyerek para kazanmak mümkün! - Son Dakika
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En güzel meslek: Netflix içeriklerini çıkmadan izleyerek para kazanmak mümkün!

17.05.2022 22:35
En güzel meslek: Netflix içeriklerini çıkmadan izleyerek para kazanmak mümkün!

Bir süredir rakiplerine abone kaptıran Netflix, odak grupları kullanarak orijinal yapımların kalitesini artırmayı hedefliyor.

Ortaya çıkan sızıntılara göre dünyanın en popüler dijital akış platformu olan Netflix, orijinal yapımları için odak grupları kullanıyor. Hatta öyle ki içeriklerin gidişatını veya yalnızca belirli kısımlarını onların düşüncelerine göre değiştirebiliyor.

Peki geçtiğimiz 50 yıllık sinema tarihinde pek çok yönetmen ile yapımcının başvurduğu bu gruplar tam olarak ne iş yapıyor ve buralar da çalışmak mümkün mü? İşte tüm detaylarıyla…

Netflix orijinal içerikleri önce odak grupları onayından geçiyor!

Netflix, orijinal yapımlarının kalitesini artırmak için geleneksel bir strateji olan odak grupları için harekete geçti. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere kulak veren dijital akış platformunun kısa bir süre önce önce bu projeyi hayata geçirdiği ortaya çıktı.

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Bu yöntem aslında Hollywood başta olmak üzere tüm dünyadaki sinema sektöründe çok uzun yıllardır kullanılıyor. Örneğin James Cameron, 1991 yılında vizyona giren Terminatör 2'yi çektikten sonra piyasaya sürmeden önce bir odak grubuna izlettirdi. Aldığı geri bildirimden sonra ise filmin sonunu değiştirmeye karar verdi.

En güzel meslek: Netflix içeriklerini çıkmadan izleyerek para kazanmak mümkün!

Tabii sadece Terminatör değil, izlediğimiz filmlerin çok büyük bir kısmı benzer bir süreçten geçiyor. Hatta tüm dünya çapında ünlenen dizilerde de sezon finalleri için kullanıldığını biliyoruz. Tabii böyle imkanlar olduğu halde HBO'nun neden Game of Thrones finalini David Benioff ve D. B. Weiss'in istediği şekilde karşımıza çıkarttığı hala büyük bir gizem.

Öte yandan Netflix'in bu stratejiyi izleyecek olması izleyiciler için oldukça önemli bir gelişme. Zira bunun yapımların kalitesini artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle şirketin rakiplerine abone kaptırmasının önüne geçilebilir. ya da en azından kanamayı azaltacaktır.

Tabii bu tip odak gruplarında yer almak ve de çalışmak oldukça keyifli duruyor. Bir yandan henüz kimsenin izlemediği, hatta fragmanı bile yayınlanmayan yapımları erkenden seyretmek, diğer yandan da bunun için dolgun bir ücret almak. Ülkemizin yurt dışı ihracatı her geçen gün artan sinema sektörünü göz önüne aldığımızda yakın zamanda benzer iş fırsatlarını burada da görebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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