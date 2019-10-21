Son Dakika Haberleri: En güzel sonbahar fotoğrafları
Son Dakika Güncel En güzel sonbahar fotoğrafları

En güzel sonbahar fotoğrafları

25 dakika önce

Bursa ve çevre illerde doğa yürüyüşleri yapan Timsahlar Trekking Grubu'nun son durağı Kütahya'nın Domaniç ilçesi oldu.

En güzel sonbahar fotoğrafları, System.String[]

Bursa ve çevre illerde doğa yürüyüşleri yapan Timsahlar Trekking Grubu'nun son durağı Kütahya'nın Domaniç ilçesi oldu.


Hafta sonu tatilini değerlendirmek için sabahın erken saatlerinde Bursa'dan yola çıkan 9 kişilik ekip, Domaniç Orman Müdürlüğü'nden itibaren 20 kilometre yürüdü. 1850 metre yükseklikteki Darı Tepe'de bulunan yangın gözetleme kulesine çıkan ekip, sonbaharın eşsiz güzelliğini keşfederken, tabiatın bütün renklerini görme fırsatı buldu. Timsahlar Trekking Grubu üyesi Hasan Salihoğlu o anları fotoğraflamayı ihmal etmezken, Salihoğlu'nun objektifinden birbirinden güzel tabiat fotoğrafları çıktı. - BURSA

Kütahya, Domaniç, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarlada, alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi İnegöllü komandoyu yıldırım çarptı YPG'li teröristler Suriye'den giden askerlerin önünü kesti: N'olur gitmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 11:40:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En güzel sonbahar fotoğrafları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]