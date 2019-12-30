En güzel yılbaşı hediyesi - Son Dakika
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En güzel yılbaşı hediyesi

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi sonrası Menteşe Belediyesi harekete geçmişti.

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Muğla'nın Menteşe İlçesine 32 kilometre uzaklıktaki kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuğun oyun parkı talebi sonrası Menteşe Belediyesi harekete geçmişti. Kırsal mahallede yapılan yer tespitinin ardından park yapımı tamamlandı. Mahallede yaşayan çocuklar yeni yıl hediyesi olarak gördükleri park için Menteşe Belediyesi'ne teşekkür ettiler.


Yeni yıl öncesi yapılan park ile ilgili konuşan Şavaş Uyur, "Yılbaşından önce buraya park yapıldı. Arkadaşlarımızla oynuyoruz. Önceden top oynamaya gelmiyorlardı. Artık geliyorlar. Salıncakta sallanıyoruz. Bir tane oyun bulduk. Körebeye benziyor. Bu mutlu anı yaşadığımız için Menteşe Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.


9 yaşındaki Ezgi Doğan ise, "Parkımız yapıldı çok teşekkürler Menteşe Belediyesine. parkımızda oynuyoruz. Çok güzel olmuş, teşekkür ederiz" diye ifade etti.


Ezgi Doğan'ın abisi Egehan Doğan da, "Parkımız yapıldı. Artık bütün arkadaşlarımız burada, hep birlikte oynuyoruz. Arkadaşlarımız sadece hasta olduklarında gelemiyorlar. Herkes burada oynuyor. Hatta sadece gençler değil, yaşlılar bile geliyorlar" diye konuştu.


Buket Yıldız'ın park teşekkürünün ardından konuşan Fatmanur Çelik ise, "Park yapıldı, kardeşlerim, kuzenlerim buraya geliyor. Her gün burada toplanarak oyun oynuyoruz. Bence çok güzel olmuş teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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