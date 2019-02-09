Son Dakika Haberleri: En Hafif Nemlendirici Sorularına Cevaplar

En Hafif Nemlendirici Sorularına Cevaplar

1 saat önce

Ürettiğim seruma toz kondurmam. Çok emek verdim. Nemlendiricime de öyle. İçeriğine çok emek döktüm. Güneş korumam ve yıkama jelim de öyle. Her birini tek tek evlat gibi özenle büyüttüm.

Ürettiğim seruma toz kondurmam. Çok emek verdim. Nemlendiricime de öyle. İçeriğine çok emek döktüm. Güneş korumam ve yıkama jelim de öyle. Her birini tek tek evlat gibi özenle büyüttüm. Sprey nemlendiricimi ise öğrenciler, sivilce tedavisi görenler, susuzluktan yakınanlar ve hassas ciltler için tasarladım. Sizin için. Sprey nemlendiriciyi nemlendiricisi yetmeyenler için tasarladım. İçerisi tertemiz. Gün içinde hem yağlanmayı engelliyor hem susuz cildi nemlendiriyor. Roaccutane, differin, acnelyse, sivex gibi ilaç tedavileri görenler için ideal ürün. 7 FREE demek, 7 sakıncalı kimyasaldan arınmış demek! Life Energy Water anne öpücüğü kadar şifalı…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:36 Kaynak: Youtube

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