En Hareketli Sömestir İçin Adresler

Sömestir tatilinde Akbatı AVM, KidZania ve Akasya'da minik misafirleri ve ebeveynlerinidolu dolu programlar bekliyor.

Sıradışı ve heyecan dolu etkinlikleriyle çocukların kalbini kazanan Akasya, sömestirde de dopdolu. Sömestir tatili boyunca 'Sömestir'de Doya Doya Eğlence Akasya'da' etkinlikleri kapsamında 18 Ocak'ta başlayarak 26 Ocak'a kadar her gün K'nex yapım atölyesi, Stop Motion film yapım atölyesi, K'Force atölyesi gerçekleşecek.27 Ocak'tan- 3 Şubat tarihine kadargerçekleşecek olan Dinamik Festival Etkinlikleri kapsamında ise Kids Zumba, Pound Rockout, Ritim Show düzenlenecek. Ebeveynleri de unutmayan Akasya'da, birbirindeneğiticikonularla bir dizi ücretsiz seminer düzenlenecek.

EN LEZZETLİ KARNE PARTİSİ

Çocukların 100'den fazla mesleği eğlenerek deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania, 4-14 yaş grubundaki tüm çocukların karne heyecanına ortak oluyor. KidZania karekterleri eşliğinde Dünya Patlamış Mısır Günü'ne tekabül eden 19 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da patlamış mısırın ikram edileceği dans ve müziğin de olduğu karne partisi ile başlıyor. Ayrıca yarıyıl tatilini İstanbul'da geçirecek olan çocuklar için KidZania 3 Şubat'a kadar her gün sabah 10'dan akşam 22.00'a açık olacak.

GENÇ TİTANLAR AKBATI'DA MİNİKLERLE BULUŞUYOR

Cartoon Network'ün sevilen çizgifilmi Teen Titans Go! karakterleri, yarı yıl tatilini keyifle geçirmek isteyen minik misafirlerle Akbatı AVM'de buluşuyor. 18 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar eğlenceye doyacak. Minik katılımcılar, Raven, Starfire, Beast Boy, Robin, Cyborg'dan oluşan süper kahraman ekibiyle birlikte savaş topları oyuncaklarının başına geçerek oyuncak binalarını yıkacak. 3-6 yaş ve 6-9 yaş gruplarına hitap eden oyunlar, yarı yıl tatili boyunca zemin kat havuz önünde gerçekleştirilecek. Zekâ gelişimi, takım çalışması ve el becerilerini destekleme fırsatı yakalayacakları oyunda aynı zamanda çocukların enerjilerini doğru aktivitelerle atmaları da sağlanacak.