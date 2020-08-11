En havalı düğün alayı - Son Dakika

En havalı düğün alayı

Görenler gözünü bu düğün alayından ayıramadı

BURSA - Bursa'da klasik otomobil tutkunu genç, düğününde öyle bir gelin alayı yaptı ki, görenler gözlerini ayıramadı.

Klasik otomobillere merakı olan Yavuz Ünlü'nün koleksiyonunda çok sayıda klasik otomobil bulunuyor. Hayatını İlayda Ünlü ile birleştiren Yavuz Ünlü'nün düğün alayına arkadaşları klasik otomobillerle katıldı. Değeri milyonları bulan klasik otomobillerden oluşan düğün konvoyunu gören vatandaşlar, gözlerini konvoydan alamadı. Klasik otomobillerden oluşan alayla gelin almaya giden damat, gelini aldıktan sonra düğün salonuna da klasik otomobillerle gitti.

Klasik otomobilleri çok sevdiğini ifade eden Yavuz Ünlü, "Düğün konvoyum çok farklı olsun istedim. Her biri servet değerinde klasik otomobillerle düğün alayı yaptım. Arkadaşlarım sağ olsun klasik otomobillerle düğün alayıma eşlik etti. Bursa yollarına ayrı bir hava kattık" dedi.