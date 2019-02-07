Son Dakika Haberleri: En Havalı Hediye 10'da

En Havalı Hediye 10'da

2 saat önce

Balıkesir'in yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, araba kampanyası ile ziyaretçilerinin hayallerine dokunuyor.

En Havalı Hediye 10'da, System.String[]
Balıkesir'in yaşam ve buluşma merkezi Esas 10 Burda AVM, araba kampanyası ile ziyaretçilerinin hayallerine dokunuyor.

Balıkesir'in yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM,ziyaretçilerini muhteşem bir SUV segment model hediyesi olan araç kampanyası ile karşılıyor. 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak her 100 TL'lik alışveriş ile çekilişe katılma hakkı sunan 10 Burda AVM, şanslı bir ziyaretçisini 'Skoda Karoq' sahibi yapıyor. 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında toplamda 100 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkına sahip olacak. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel
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