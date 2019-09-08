En 'havalı' satış

Gaziantep'te bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Yaşar, iş bitiminde ise semt semt dolaşarak, taşımakta bile zorlandığı balonları satıyor. Caddede ilginç olduğu kadar rengarenk görüntülere de neden olan Yaşar, rüzgarda balonların kendisini uçurduğunu söylüyor.



Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 35 yaşındaki Mehmet Yaşar, geçimini sağlayabilmek için her gün saatlerce çalıştığı fabrikadan çıktığında ise düğün salonları ve parklarda çocuklara balon satıyor. Kentin ücra köşelerini ve parklarını dolaşan Yaşar, rengarenk balonlarla ilginç görüntülere neden oluyor. Yaşar 5 ile 7 TL arasında aldığı balonları 8 ile 10 TL arasında sattığını ve çoğu zaman günlük 80-100 balon sattığını ifade etti. Mesai bitiminden sonra yaklaşık 120 balon ile semt semt dolaşan Yaşar, rüzgarlı havalarda ise balonların kendisini uçurduğunu söyledi. Üst üste bağlı balonlar nedeniyle araçların seyir ettiği yolda gidebilen Yaşar, rengarenk görüntü nedeniyle insanların ilgi odağı olmasına rağmen, kimi zaman sıcak havalar kimi zaman ise rüzgar nedeniyle zorlandığını kaydetti. Yaşar, "Bu balonlar beni uçuruyor ama ne yapalım ekmek parası. Şu anda 120-130 tane balon var. Ben fabrika işçisiyim, izinli zamanlarımda bu işi yapıyorum. Ben şişirilmiş halde alıyorum bu balonları. İşler iyi olursa 80-100 arası satarım. İşler pek olmazsa 40-50 adet satıyorum. Ek işte çalışarak hem aileme maddi destek sağlıyorum hem de kahve sigara gibi kötü alışkanlıklar için fırsatım olmuyor" diye konuştu. - GAZİANTEP