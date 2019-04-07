Son Dakika Haberleri: En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması

En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması

1 saat önce

Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması" düzenlendi.

En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması, System.String[]
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması" düzenlendi. Dereceye girenlere cep telefonu hediye edildi.

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla 7.'si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün Atatürk Parkı'nda "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması" yapıldı. Gastronomi Fikir Kulübü tarafından düzenlenen yarışma için karnaval başladığı günden itibaren internet üzerinden başvuru alındı. Yapılan 50 başvuruyu inceleyen kulüp 20 kişinin yarışmaya katılmasına karar verdi.

Gastronomi Fikir Kulübü Başkanı Ümit Adnan Özden, Adana'nın en ünlü yemeği olan kebabı en kısa sürede kimin yiyeceğini merak ettikleri için böyle bir yarışma düzenlediklerini, bundan sonra geleneksel hale getirip yarışmayı her yıl düzenleyeceklerini söyledi.

Bugün ise 20 kişi kendilerine verilen 10 mini dürümü aynı anda yemeye başladı. Dürümün yanı sıra yarışmacılara şalgam ve su verildi. Yarışmacılar dürümleri yerken bir hayli zorlandı. Yarışmacıları çevredeki kadın, erkek ve çocuklar meraklı gözlerle izledi.

Yarışmada Adnan Güdoğdu adlı vatandaş 10 dürümü en kısa sürede yiyerek birinci oldu. Gündoğdu, kebap güzel olduğu için en kısa sürede bitirdiğini söyledi. Yarışmada dereceye girenlere telefon hediye edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:02 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü İstanbul'daki Geçersiz Oy Sayımında Son durum: 39 İlçede Kime Kaç Oy Yazıldı? AK Parti, İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı: Aradaki Fark 16 Bin 442
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:40:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]