En Hızlı Adana
Kebabı Yeme Yarışması
Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışmasında dereceye girenlere cep telefonu hediye edildi
10 mini dürümü en kısa sürede yiyerek birinci olan Adnan Gündoğdu
, "Kebaplar çok güzel olduğu için en önce ben bitirdim" dedi
ADANA - Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması düzenlendi. Dereceye girenlere cep telefonu hediye edildi.
Nisan'da Adana'da' sloganıyla 7.'si düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında bugün Atatürk
Park'ında "En Hızlı Adana Kebabı Yeme Yarışması yapıldı. Gastronomi Fikir Kulübü tarafından düzenlenen yarışma için karnaval başladığı günden itibaren internet üzerinden başvuru alındı. Yapılan 50 başvuruyu inceleyen kulüp 20 kişinin yarışmaya katılmasına karar verdi.
Gastronomi Fikir Kulübü Başkanı Ümit Adnan Özden, Adana'nın en ünlü yemeği olan kebabı en kısa sürede kimin yiyeceğini merak ettikleri için böyle bir yarışma düzenlediklerini, bundan sonra geleneksel hale getirip yarışmayı her yıl düzenleyeceklerini söyledi.
Bugün ise bu 20 kişi kendilerine verilen 10 mini dürümü aynı anda yemeye başladı. Dürümün yanı sıra yarışmacılara şalgam ve su verildi. Yarışmacılar dürümleri yerken bir hayli zorlandı. Yarışmacıları çevredeki kadın, erkek ve çocuklar meraklı gözlerle izledi.
Yarışmada Adnan Güdoğdu adlı vatandaş 10 dürümü en kısa sürede yiyerek birinci. Gündoğdu, kebap güzel olduğu için en kısa sürede bitirdiğini söyledi. Yarışmada dereceye girenlere telefon hediye edildi.