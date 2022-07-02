En hızlı Android telefonlar belli oldu: İşte ilk 10 model!

Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik sürüyor. Son zamanlarda birbirinden farklı tasarıma sahip birçok model kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da her ay yeni listeleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak AnTuTu, haziran ayının en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

Haziran ayının en hızlı Android telefonlar listesi

AnTuTu'nun haziran ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 damga vurdu. Bir süredir rakibi MediaTek Dimensity 9000'e büyük farkla üstünlük kuran yonga seti; bu ay da listedeki 10 modelin 8'inde karşımıza çıkmayı başardı.

AnTuTu'ya göre haziranın en hızlı Android amiral gemisi telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'den güç alan Black Shark 5 Pro oldu. Toplamda 1 milyon 40 bin 111 puan alan modeli 1 milyon 31 bin 867 puanlı Nubia Red Magic 7 Pro takip etti.

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Üçüncü sırada 1 milyon 16 bin 346 puanlı Lenovo Legion Y90 bulunuyor. İlk üç modeldeki gibi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'le gelen telefonun ardından yine aynı işlemciden güç alan 1 milyon 8 bin 842 puanlı iQOO 9 geliyor. Beşinci sırada da 1 milyon 5 bin 116 puanla aynı modelin Pro sürümü karşımıza çıkıyor.

Not: Liste sadece Çin pazarındaki modelleri baz alıyor. Küresel pazarları da kapsayan liste çok yakında açıklanacak.

İşte haziran ayının en hızlı 10 Android telefonu:

Black Shark 5 Pro – 1 milyon 40 bin 111 puan

Nubia Red Magic 7 Pro – 1 milyon 31 bin 867 puan

Lenovo Legion Y90 – 1 milyon 16 bin 346 puan

iQOO 9 – 1 milyon 8 bin 842 puan

iQOO 9 Pro – 1 milyon 5 bin 116 puan

vivo X80 – 996 bin 787 puan

OPPO Find X5 Pro – 990 bin 691 puan

vivo X80 Pro – 985 bin 460 puan

iQOO Neo6 – 976 bin 405 puan

Xiaomi 12 Pro – 976 bin 31 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.