En hızlı bademi kırdılar, ödülü kaptılar - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'Badem Çiçeği Festivali' kapsamında düzenlenen, 'En hızlı badem kırma' yarışması büyük çekişmeye sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışmaya, 7'den 70'e her yaştan 28 yarışmacı katıldı. Meydanı dolduran yüzlerce kişinin coşkulu tezahüratları arasında 7'şerli gruplar halinde mücadele eden yarışmacılar, önlerine konulan bademleri kütük üzerinde çekiçle iki dakika içerisinde en fazla sayıda kırmak için kıyasıya yarıştı. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada, Datçalı balıkçı Enver Dönmez (25), iki dakika içerisinde 31 badem kırarak, yarışmanın birinciliğini elde ederken, 1000 TL para ödülünün de sahibi oldu.

İki yarışmacı ilk mücadelede, 30'ar adet badem kırınca, ikincilik ve üçüncülük için ikinci bir yarışma daha düzenlendi. Bu kez bir dakikada en hızlı bademi kırmak için çekiçleri ellerine alan yarışmacılardan evli ve 1 çocuk annesi ev kadını Sevgin Yayla (34) 15 badem kırıp yarışmanın ikinciliğini kazandı. 11 adet badem kıran, evli iki çocuk annesi Dilek Elmacı (43) ise üçüncü oldu. İkinci ve üçüncüye plaket ödülü verildi.

Badem Çiçeği Festivali kapsamındaki en iri badem yarışmasında ise Çeşmeköy'den Dicle Ok (20) birinci oldu, 1000 TL para ödülü kazandı. Palamutbükü'nden çiftçiler Halit Aydın (49 ) ikinci, Erdoğan Uçar (32) ise üçüncü olurken, kendilerine birer plaket verildi.