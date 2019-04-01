Son Dakika Haberleri: En Hızlı Bentley: Bentayga Speed

En Hızlı Bentley: Bentayga Speed

46 saniye önce

CARMEDYA – Bentley’in, Bentayga Speed modeli dünyanın en hızlı SUV modeli olarak kayıtlara geçti. Bentley’in, Büyük Britanya’da tasarlanan, mühendislik çalışmaları tamamlanan ve el hüneriyle imal edilen SUV modeli Bentayga Speed günümüze kadar piyasaya sürülen en güçlü ve performans odaklı Bentayga özelliğini taşıyor. 2007 yılında Continental GT ile doğan Speed modellerinin uzun yıllara dayanan geleneğinin ışığında...The post En hızlı Bentley: Bentayga Speed appeared first on Carmedya.

En Hızlı Bentley: Bentayga Speed, System.String[]
CARMEDYA - Bentley'in, Bentayga Speed modeli dünyanın en hızlı SUV modeli olarak kayıtlara geçti.



Bentley'in, Büyük Britanya'da tasarlanan, mühendislik
çalışmaları tamamlanan ve el hüneriyle imal edilen SUV modeli Bentayga Speed
günümüze kadar piyasaya sürülen en güçlü ve performans odaklı Bentayga özelliğini
taşıyor. 2007 yılında Continental GT ile doğan Speed modellerinin uzun yıllara
dayanan geleneğinin ışığında tasarlanan model, geçen yıl zorlu Pikes Peak
International Hill Climb'da seri üretimi yapılan SUV rekorunu kırdığından bu
yana Bentayga'nın performans limitlerini daha da zorluyor.



626 HP güç üretiyor

Seri üretime geçilen dünyanın en hızlı SUV modeli Bentayga
Speed'de ünlü 6 litrelik W12 motorunun geliştirilmiş 626 HP'lik (635 PS) bir
versiyonu yer alıyor ve motor 306 km/s azami hıza ulaşıp 0'dan 100 kilometre
hıza 3,9 saniyede ulaşıyor. Artan performans seviyelerine uygun olması
açısından, Bentayga Speed'in amaca uygun dış görünümü dikkat
çekiyor.Koyulaştırılmış farlar, gövde renginde yan etekler ve çarpıcı arka
rüzgarlık SUV'nin performans detaylarını tamamlıyor. Koyulaştırılmış radyatör
ve tampon ızgaraları, üç farklı kaplama seçeneğiyle sunulan 22 inç'lik eşsiz
jant tasarımı ve Speed'e özgü arma spor tasarım özelliklerini tamamlayıcı
nitelikte.

Dört tekerlekten çekiş sistemi

Tüm Bentayga modellerinde olduğu gibi, dört çeker sürüş
sistemine sahip Speed'de Elektronik Diferansiyel Kilidi ve sekize kadar Sürüş
Dinamiği modu bulunuyor. Sport moda özgü mühendislik revizyonları daha dinamik
bir sürüş sağlarken, daha büyük bir egzoz yapısı ile daha sert bir süspansiyon
ayarı sürücünün sürecin parçası haline gelmesini sağlıyor.



Kişiselleştirme opsiyonu

Bir dizi özel opsiyon vasıtasıyla, müşteriler Bentayga
Speed'i kendi gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliyor. Bu opsiyonlar
arasında karbon seramik frenler, masaj fonksiyonlu 22 yönde ayarlanabilir ön
koltuklar, karbon fiber ön paneller, Bentley arka-koltuk eğlence sistemi (RSE)
ve ruh haline göre ayarlanabilen aydınlatma bulunuyor.

0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye

Yeni modelde Bentayga'nın olağanüstü kabiliyetleri yeni
düzeylere çıkarılıyor, 6 litrelik W12 çift turbo şarjlı mevcut modeldeki 608
PS'lik azami güç seviyesi yeni Speed'de 626 HP'ye (635 PS) çıkarılmış durumda.
900 Nm'lik (664 lb.ft) tork sayesinde otomobil zorlanmadan hızlanabiliyor.

İstisnai performans, konfor ve kontrol özellikleri sunan
yeni Speed'in azami hızı da 301 km/s'den 306 km/s'ye yükseltilirken, 0-100 km/s
hızlanma süresi 4,1 saniyeden 3,9 saniyeye indirilmiş durumda bulunuyor.



Sürüş moduda var.

Bentayga modelleri arasında performans açısından zirvede
bulunan Speed'de dört karayolu Sürüş Dinamiği modu mevcut: Bir uçta Comfort
modu bulunurken, diğer uçta Bentley ve Sport modu bulunuyor. Kendi sürüş
ayarlarını oluşturmak isteyen sürücülere yönelik Custom modu da bulunuyor. Yalnızca
Speed modeline yönelik olarak Sport modu W12 motoru ve sekiz vitesli otomatik
şanzımanın yanı sıra süspansiyon ve Bentley Dynamic Ride'dan daha hızlı yanıt
alınması amacıyla yeniden kalibre edildi. Bunun sonucunda daha dinamik ve
insanı içine çeken bir sürüş deneyimi ortaya çıkıyor.

Teknoloji konusunda da geliştirildi

Bentley Dynamic Ride rakipsiz bir 48V sistemini kullanan
dünyadaki ilk elektrik aktif devrilme kontrol teknolojisi. Bu sistem viraj alma
sırasında ortaya çıkan yan dönüş güçlerine anında karşılık verirken lastik
temasını azami seviyeye getirerek sınıfında lider kabin stabilitesi sunarken
sürüş konforunun en üst seviyede olmasını sağlıyor ve kontrolü mükemmel
kılıyor.

Kışkırtıcı tınılar

Otomobili ilk çalıştırma ve vites düşürme esnasında öne
çıkan daha büyük egzoz yapısı daha sert bir süspansiyon yapısıyla bir araya
gelerek sürücünün yaşadığı deneyimi daha da keyifli hale getiriyor.
Bentayga'nın sürekli dört çeker sürüş sistemi sınıfında lider kontrol ve tüm
arazi türlerinde sürüş kabiliyeti sağlarken, güçlü seramik frenler de opsiyon
olarak sunuluyor.

Güçlü frenler

Bentayga Speed'in seramik frenleri bir Bentley modeline
monte edilen en büyük ve en güçlü fren takımını oluşturuyor. 6.000 Nm'lik azami
frenleme torku sunan fren takımı 1.000 °C'ye kadar olan sıcaklıklara
dayanabilecek şekilde tasarlandı. Bunun yanında, demir fren takımlarına göre 20
kg'ı aşan bir yük tasarrufu sağlanıyor.

Yollarda Kendini Hemen Gösteren Bentley

Bentley Bentayga'nın zarif ve zamana meydan okuyan tasarımı
ön plana çıkıyor. Speed'in amaca uygun tasarımı, gövde rengindeki alt gövde
tasarımı, gövde rengindeki ön ve arka splitter'ler ve çarpıcı arka rüzgarlık
SUV modelimizin atletik görünümünü daha da çekici hale getiriyor. Mütevazı ve
zarif Speed dokunuşları her iki ön kapının alt kenarlarını süslüyor.

Bunun yanı sıra, Bentayga Speed'de alt ön ızgaranın alt tarafında gövde renginde bir ön panel bulunuyor. Speed'e özel olarak üretilen tampon ve radyatör ızgaraları modelin performans özelliklerini vurgulayan koyulaştırılmış bir matris şeklinde tasarlandı. Koyulaştırılmış ön ve arka lambalar Speed'in kendine has özelliklerinden başka birini temsil ediyor. Bentley'nin modern Black Specification modelini tercih eden müşterilere yönelik üç farklı kaplama (gümüş, koyulaştırılmış veya siyah) seçeneğiyle sunulan 22 inç'lik, 10 telli jant tasarımı modelin görünümünü tamamlıyor.



Lüks kokpit

Crewe, İngiltere'de el hüneriyle tasarlanan Bentayga'nın
kabini modern İngiliz tasarımının somut bir örneğini teşkil ediyor. Bentayga
Speed'de eşsiz tasarım hatlarının vurgulanması amacıyla farklı renklerin kullanıldığı
yeni bir iç tasarım sunuluyor. Bu farklılığın merkezinde bir Bentayga modelinde
ilk kez kullanılan Alcantara bulunuyor. Tasarım hatları kapı ve kapı kolu
çevresinde, koltuk minderlerinin ve koltuk arkalığı yastıklarının kenarında ve
alt konsolda bulunan zarif'tasarımlar' ile kendini daha iyi gösteriyor.
Dikişlerde kontrast renk kullanımı tüm Bentayga modellerinde mevcut. Beş koltuk
yerine dört koltuklu olan tüm Speed modellerinde minder destek bölümlerinde,
koltuk arkalıklarının üst kısımlarında, kapı pedlerinde ve bagaj kapaklarındaki
elmas şeklindeki işlemelerde de bu tasarım uygulanmış.



Bentayga müşterilerinin opsiyonel olarak koltuk
arkalıklarının üst kısmına Bentley kanatlarını işlettirebilmesine karşın, yeni
Speed modellerinin hem baskı dikişlerinde hem de kontrast dikişlerinde bu
kanatların yerini 'Speed' kelimesi alıyor. Metal bir Speed yazısı yolcu
tarafındaki konsolu süslerken, lüksten ödün vermeyen kabinin girişinde Speed
yazısının bulunduğu aydınlatmalı bir basamak sacı yolcuları karşılıyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:07 

Otomobil
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