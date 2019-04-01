En Hızlı Bentley: Bentayga Speed

CARMEDYA – Bentley’in, Bentayga Speed modeli dünyanın en hızlı SUV modeli olarak kayıtlara geçti. Bentley’in, Büyük Britanya’da tasarlanan, mühendislik çalışmaları tamamlanan ve el hüneriyle imal edilen SUV modeli Bentayga Speed günümüze kadar piyasaya sürülen en güçlü ve performans odaklı Bentayga özelliğini taşıyor. 2007 yılında Continental GT ile doğan Speed modellerinin uzun yıllara dayanan geleneğinin ışığında...The post En hızlı Bentley: Bentayga Speed appeared first on Carmedya.

CARMEDYA - Bentley'in, Bentayga Speed modeli dünyanın en hızlı SUV modeli olarak kayıtlara geçti.







Bentley'in, Büyük Britanya'da tasarlanan, mühendislik

çalışmaları tamamlanan ve el hüneriyle imal edilen SUV modeli Bentayga Speed

günümüze kadar piyasaya sürülen en güçlü ve performans odaklı Bentayga özelliğini

taşıyor. 2007 yılında Continental GT ile doğan Speed modellerinin uzun yıllara

dayanan geleneğinin ışığında tasarlanan model, geçen yıl zorlu Pikes Peak

International Hill Climb'da seri üretimi yapılan SUV rekorunu kırdığından bu

yana Bentayga'nın performans limitlerini daha da zorluyor.







626 HP güç üretiyor



Seri üretime geçilen dünyanın en hızlı SUV modeli Bentayga

Speed'de ünlü 6 litrelik W12 motorunun geliştirilmiş 626 HP'lik (635 PS) bir

versiyonu yer alıyor ve motor 306 km/s azami hıza ulaşıp 0'dan 100 kilometre

hıza 3,9 saniyede ulaşıyor. Artan performans seviyelerine uygun olması

açısından, Bentayga Speed'in amaca uygun dış görünümü dikkat

çekiyor.Koyulaştırılmış farlar, gövde renginde yan etekler ve çarpıcı arka

rüzgarlık SUV'nin performans detaylarını tamamlıyor. Koyulaştırılmış radyatör

ve tampon ızgaraları, üç farklı kaplama seçeneğiyle sunulan 22 inç'lik eşsiz

jant tasarımı ve Speed'e özgü arma spor tasarım özelliklerini tamamlayıcı

nitelikte.



Dört tekerlekten çekiş sistemi



Tüm Bentayga modellerinde olduğu gibi, dört çeker sürüş

sistemine sahip Speed'de Elektronik Diferansiyel Kilidi ve sekize kadar Sürüş

Dinamiği modu bulunuyor. Sport moda özgü mühendislik revizyonları daha dinamik

bir sürüş sağlarken, daha büyük bir egzoz yapısı ile daha sert bir süspansiyon

ayarı sürücünün sürecin parçası haline gelmesini sağlıyor.







Kişiselleştirme opsiyonu



Bir dizi özel opsiyon vasıtasıyla, müşteriler Bentayga

Speed'i kendi gereksinimlerine göre kişiselleştirebiliyor. Bu opsiyonlar

arasında karbon seramik frenler, masaj fonksiyonlu 22 yönde ayarlanabilir ön

koltuklar, karbon fiber ön paneller, Bentley arka-koltuk eğlence sistemi (RSE)

ve ruh haline göre ayarlanabilen aydınlatma bulunuyor.



0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye



Yeni modelde Bentayga'nın olağanüstü kabiliyetleri yeni

düzeylere çıkarılıyor, 6 litrelik W12 çift turbo şarjlı mevcut modeldeki 608

PS'lik azami güç seviyesi yeni Speed'de 626 HP'ye (635 PS) çıkarılmış durumda.

900 Nm'lik (664 lb.ft) tork sayesinde otomobil zorlanmadan hızlanabiliyor.



İstisnai performans, konfor ve kontrol özellikleri sunan

yeni Speed'in azami hızı da 301 km/s'den 306 km/s'ye yükseltilirken, 0-100 km/s

hızlanma süresi 4,1 saniyeden 3,9 saniyeye indirilmiş durumda bulunuyor.







Sürüş moduda var.



Bentayga modelleri arasında performans açısından zirvede

bulunan Speed'de dört karayolu Sürüş Dinamiği modu mevcut: Bir uçta Comfort

modu bulunurken, diğer uçta Bentley ve Sport modu bulunuyor. Kendi sürüş

ayarlarını oluşturmak isteyen sürücülere yönelik Custom modu da bulunuyor. Yalnızca

Speed modeline yönelik olarak Sport modu W12 motoru ve sekiz vitesli otomatik

şanzımanın yanı sıra süspansiyon ve Bentley Dynamic Ride'dan daha hızlı yanıt

alınması amacıyla yeniden kalibre edildi. Bunun sonucunda daha dinamik ve

insanı içine çeken bir sürüş deneyimi ortaya çıkıyor.



Teknoloji konusunda da geliştirildi



Bentley Dynamic Ride rakipsiz bir 48V sistemini kullanan

dünyadaki ilk elektrik aktif devrilme kontrol teknolojisi. Bu sistem viraj alma

sırasında ortaya çıkan yan dönüş güçlerine anında karşılık verirken lastik

temasını azami seviyeye getirerek sınıfında lider kabin stabilitesi sunarken

sürüş konforunun en üst seviyede olmasını sağlıyor ve kontrolü mükemmel

kılıyor.



Kışkırtıcı tınılar



Otomobili ilk çalıştırma ve vites düşürme esnasında öne

çıkan daha büyük egzoz yapısı daha sert bir süspansiyon yapısıyla bir araya

gelerek sürücünün yaşadığı deneyimi daha da keyifli hale getiriyor.

Bentayga'nın sürekli dört çeker sürüş sistemi sınıfında lider kontrol ve tüm

arazi türlerinde sürüş kabiliyeti sağlarken, güçlü seramik frenler de opsiyon

olarak sunuluyor.



Güçlü frenler



Bentayga Speed'in seramik frenleri bir Bentley modeline

monte edilen en büyük ve en güçlü fren takımını oluşturuyor. 6.000 Nm'lik azami

frenleme torku sunan fren takımı 1.000 °C'ye kadar olan sıcaklıklara

dayanabilecek şekilde tasarlandı. Bunun yanında, demir fren takımlarına göre 20

kg'ı aşan bir yük tasarrufu sağlanıyor.



Yollarda Kendini Hemen Gösteren Bentley



Bentley Bentayga'nın zarif ve zamana meydan okuyan tasarımı

ön plana çıkıyor. Speed'in amaca uygun tasarımı, gövde rengindeki alt gövde

tasarımı, gövde rengindeki ön ve arka splitter'ler ve çarpıcı arka rüzgarlık

SUV modelimizin atletik görünümünü daha da çekici hale getiriyor. Mütevazı ve

zarif Speed dokunuşları her iki ön kapının alt kenarlarını süslüyor.



Bunun yanı sıra, Bentayga Speed'de alt ön ızgaranın alt tarafında gövde renginde bir ön panel bulunuyor. Speed'e özel olarak üretilen tampon ve radyatör ızgaraları modelin performans özelliklerini vurgulayan koyulaştırılmış bir matris şeklinde tasarlandı. Koyulaştırılmış ön ve arka lambalar Speed'in kendine has özelliklerinden başka birini temsil ediyor. Bentley'nin modern Black Specification modelini tercih eden müşterilere yönelik üç farklı kaplama (gümüş, koyulaştırılmış veya siyah) seçeneğiyle sunulan 22 inç'lik, 10 telli jant tasarımı modelin görünümünü tamamlıyor.







Lüks kokpit



Crewe, İngiltere'de el hüneriyle tasarlanan Bentayga'nın

kabini modern İngiliz tasarımının somut bir örneğini teşkil ediyor. Bentayga

Speed'de eşsiz tasarım hatlarının vurgulanması amacıyla farklı renklerin kullanıldığı

yeni bir iç tasarım sunuluyor. Bu farklılığın merkezinde bir Bentayga modelinde

ilk kez kullanılan Alcantara bulunuyor. Tasarım hatları kapı ve kapı kolu

çevresinde, koltuk minderlerinin ve koltuk arkalığı yastıklarının kenarında ve

alt konsolda bulunan zarif'tasarımlar' ile kendini daha iyi gösteriyor.

Dikişlerde kontrast renk kullanımı tüm Bentayga modellerinde mevcut. Beş koltuk

yerine dört koltuklu olan tüm Speed modellerinde minder destek bölümlerinde,

koltuk arkalıklarının üst kısımlarında, kapı pedlerinde ve bagaj kapaklarındaki

elmas şeklindeki işlemelerde de bu tasarım uygulanmış.







Bentayga müşterilerinin opsiyonel olarak koltuk

arkalıklarının üst kısmına Bentley kanatlarını işlettirebilmesine karşın, yeni

Speed modellerinin hem baskı dikişlerinde hem de kontrast dikişlerinde bu

kanatların yerini 'Speed' kelimesi alıyor. Metal bir Speed yazısı yolcu

tarafındaki konsolu süslerken, lüksten ödün vermeyen kabinin girişinde Speed

yazısının bulunduğu aydınlatmalı bir basamak sacı yolcuları karşılıyor.



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