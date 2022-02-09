Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi listesine Antalya'dan 7 firma girdi - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'dan 7 firmanın, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına girdiğini bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde, şirketlerin 2017-2019 dönemindeki ciro artışları dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının sonuçlandığını ifade etti.

Listede 29 ilden ve 32 sektörden şirketlerin yer aldığını belirten Çetin, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri listesinde Antalya'nın, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından dördüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Çetin, sektörler bazında ise en fazla bilgisayar programlama ve danışmanlık ile makine ve ekipman imalatı yapan firmaların listede yer bulduğunu ifade etti.

Antalya'dan ikisi ilk 10'da 7 firmanın listede yer aldığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Antalyalı hızlı büyüyen işletmelerimizin katma değeri yüksek yazılım ve teknoloji odaklı alanlarda faaliyet gösterdiklerini görüyoruz. ATSO şirket kuruluş istatistikleri de yüksek katma değerli alanlarda yeni işletmelerin faaliyete geçtiğini gösteriyor. Antalya halihazırda doğal cazibesi ile yurt içinden ve dışından yatırımcıları çekme özelliğine sahip bir ilimiz. ATSO olarak bu avantajı bilişim ve teknoloji odaklı sürdürülebilir yatırımlarla ülkemiz için katma değer yaratan girişimlere dönüştürebilme arzusuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. En hızlı büyüyen listesine giren şirketlerimiz de faaliyet alanları ile bu vizyonun doğruluğunu teyit etmişler ve yeni girişimcilere de örnek olmuşlardır."

Çetin, hızlı büyüme kaydeden firma temsilcilerini tebrik ederek, başarılar diledi.