En Hızlı Büyüyen Sektör: Hazır Ofis Sektörü

Yapılan araştırmalara göre 2020 yılına kadar 5 milyonun üzerinde insan hazır ofis kullanıcısı olacak.

Avustralyalı gayrimenkul uzmanı ve esnek ofis sağlayıcısı Servcorp'un CEO'su Alf Moufarrige'nin girişimiyle ortaya çıkan hazır ofis ve ortak çalışma alanları fikri, ülkesiyle sınırı kalmayıp dünyaya yayıldı. Küresel anlamda çok talep gören hazır ofis sektörü, bu ilgiyi çok daha düşük maliyetli olması kadar sosyallik imkânına da borçlu.

YÜZDE 40 DAHA HESAPLI

Gerek serbest çalışanlar gerekse kurumsal firmalar için ofis ve personel giderleri gereksiz maliyetler olarak görülüyor. Yapılan araştırmalara göre; esnek çalışma alanları, geleneksel tarzda kurulan ofislere oranla en az yüzde 40 daha az maliyete sahip. Maliyetteki bu büyük fark, startuplardan uluslararası firmalara kadar birçok iş insanını cezbediyor. Esnek çalışma alanları sağladığı sosyalleşme imkânı ile çalışanlar için de cazibe merkezi konumunda.

2020 YILINA KADAR ESNEK ÇALIŞMA ALANLARINDA ÇALIŞAN SAYISI 5 MİLYON OLACAK

Small Business Labs'ın (Küçük Şirketler Laboratuvarı) yaptığı araştırmanın verilerine göre; esnek çalışma alanları sektöründeki bu cazibe, önümüzdeki yıllarda da değişmeyecek. Esnek çalışma alanları kullanıcılarının sayısının 2020 yılına kadar 5 milyonu aşması, lokasyon sayısının da 30 bini bulması bekleniyor.

Dünya çapında hazır ofis sektörünün kurucusu olan Servcorp'un Türkiye Genel Direktörü Damla Özgönül; Türkiye'deki esnek çalışma alanları sektörüne bakışın dünyadan farklı olmadığını belirtti.

ESNEK ÇALIŞMA ALANI SAĞLAYICILARININ SAYISI 3 YILDA YÜZDE 90 ARTTI

Servcorp Türkiye Genel Direktörü Damla Özgönül; "Son 3 yılda ortak çalışma alanı sağlayıcılarının sayısı %90 oranında arttı. Küresel Ortak Çalışma Araştırması raporlarına göre ise ortak çalışma alanlarının 2018 yılında dünya genelinde yaklaşık 19 bin tesis ve bu alanlarda çalışanların sayısının da 3 kat artarak 1,7 milyon kişiye ulaşması bekleniyordu. Bu veriyi ülkemiz üzerinden okumak da mümkün; Türkiye'de 100'ün üzerinde hizmet sağlayıcısı var ve hepsi büyümeyi hedefliyor. Bunun en önemli nedeni bu tarz ortak çalışma alanlarına artan talep. Artık işverenler artık ofis maliyetleri altında ezilmek istemiyor." şeklinde açıklamada bulundu.