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En hızlı kravat bağlama rekoru için uğraşıyor
6 saat önce
Bir saniye 20 salisede bağladığı kravat ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışan Giresunlu kravat satıcısı Sebahattin Kara, Çanakkale'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
Bir saniye 20 salisede bağladığı kravat ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışan Giresunlu kravat satıcısı Sebahattin Kara, Çanakkale'ye geldi.
Yurt dışında 2 saniyede bağladığı kravatla yarışmalarda birincilikler elde eden Sebahattin Kara, kendi rekorunu geliştirerek bu sürenin 1 saniye 20 saliseye kadar düştüğünü iddia etti. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefleyen Kara, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hünerlerini sergiledi. Kara, kendi bağladığı kravatların farklı bir özelliği olduğunun da altını çizerek, "Benim bağladığım kravatlarda iş kazası yaşadığınızda, kravatınızın ucunu makineye bile kaptırsanız kendiliğinden çözülüyor" dedi. - ÇANAKKALE
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