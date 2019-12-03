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En hızlı raketler kozlarını paylaştı

7 saat önce

Başakşehir Belediyesi 3. Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası, Kayaşehir Yaşam ve Kültür Parkı'ndaki kapalı spor salonunda başladı.

En hızlı raketler kozlarını paylaştı, System.String[]

Başakşehir Belediyesi 3. Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası, Kayaşehir Yaşam ve Kültür Parkı'ndaki kapalı spor salonunda başladı. En hızlı raketlerin mücadele ettiği turnuvada, 156 öğrenci şampiyonluk için ter dökecek.


4 gün sürecek masa tenisi turnuvasının erkekler kategorisine sporcuların ilgisi yoğun oldu. Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki kapalı spor salonunda düzenlenen turnuvanın ilk gününde, 26 liseden 115 erkek öğrenci katıldı. Oyuncuların tamamının hazır bulunduğu turnuvada, çekilen kura sonucunda 50 öğrenci rakipleriyle karşılaştı. Hız ve refleks gerektiren bir spor olan masa tenisinde birbirinden yetenekli öğrenciler karşı karşıya geldi. Turnuva öğrenciler arasında birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. İlk müsabakalar sonucunda 25 öğrenci ikinci tura yükseldi. Günün sonunda ise rakiplerini elemeyi başaran 4 öğrenci, final etabına katılmaya hak kazandı. Masa tenisi turnuvası kızlar kategorisinde, 41 öğrencinin mücadelesi perşembe günü başlayacak. Her iki kategorinin finali ise cuma günü yine Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki kapalı spor salonunda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Kayaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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