En hüzünlü anların şahitleri: Mezarcılar - Son Dakika
Üye Girişi

En hüzünlü anların şahitleri: Mezarcılar

08.10.2022 10:24

En hüzünlü anların şahitleri: Mezarcılar Mezar kazma işi yapan mezarcılar her gün çok sayıda defin işleminde görev alarak, insanların en hüzünlü anlarına şahitlik ediyorlar.

En hüzünlü anların şahitleri: Mezarcılar

SAMSUN - Mezar kazma işi yapan mezarcılar her gün çok sayıda defin işleminde görev alarak, insanların en hüzünlü anlarına şahitlik ediyorlar.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan 16 mezar kazıcısı günde 5 ila 10 arası defin işlemi yapıyor. Bir mezarın kazma işlemi ortalama 3 saat sürüyor. Sıra dışı bir mesleği icra eden mezar kazıcıları, insanların en acı anlarına tanık oldukları için adeta gülmeyi unutuyorlar.

En çok şehit ve çocuk cenazelerinden etkileniyorlar

Yaptıkları mesleğin çok hüzünlü bir iş olduğunu belirten 50 yaşındaki mezar kazıcısı Mithat Cömert, en çok şehit ve çocuk cenazelerinden etkilendiklerini söylediler. İnsanların en acı anlarına tanıklık ettiklerini belirten Cömert, "Buraya şehitlerimiz geliyor. O çok ayrı bir hüzne neden oluyor. Küçük çocuk ve genç cenazeleri geliyor. Anne-baba feryatları ayrı bir hüzün. İnsanlar burada hüzünlü olduğu için burada neşeli bir kahkaha ile gülemezsin. Senin de hüzünlü olman gerekir. O insanlara yardımcı olmak zorundasın. Yani çalıştığımız işte hep hüzün dolu anlar yaşıyoruz. Benim meslek hayatımda en çok zorlandığım an; defin yaparken bir şehidimizin 3,5 yaşındaki çocuğu babasının tabutuna sarıldı ve 'baba' diye ağlamaya başladı. Yanımdaki arkadaşım ağlamak için oradan uzaklaştı. Ben kaldım ama içten içe ağladım. Bizim mesleğimiz bu ama biz de nihayetinde bir insanız. Böyle olayları görünce dayanamıyoruz" dedi.

8 yıldır mezarlıkta kazıcılık işi yapan 41 yaşındaki Hasan Ünsal ise "Şehit cenazelerinde, bebek cenazelerinde vatandaşların acılı hallerini gördüklerimizde ister istemez hüzünleniyoruz. Biz de insanız. Sonuçta böyle olayları gördükçe ister istemez hüzünleniyoruz. Onlarla birlikte o acıyı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
En hüzünlü anların şahitleri: Mezarcılar En hüzünlü anların şahitleri: Mezarcılar Samsun gündem haberi... Samsun Aşağıavdan Mahallesi'nde Yaşayanlar, Katı Atık Tesisi'nde Ek Kapasite Projesine, Çed Toplantısında Tepki Gösterdi: 'Kardeşimi, Evladımı... Samsun gündem haberi... Samsun Aşağıavdan Mahallesi'nde Yaşayanlar, Katı Atık Tesisi'nde Ek Kapasite Projesine, Çed Toplantısında Tepki Gösterdi: 'Kardeşimi, Evladımı...
Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel En hüzünlü anların şahitleri: Mezarcılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 Oyuncu Hande Erçel, kanser tedavisi gören 2,5 yaşındaki yeğeni hakkında konuştu: Her şey güzel gidiyor, inşallah daha da güzel gidecek
11:23 Haftalardır forma yüzü göremiyor! Yıldız futbolcu, devre arasında takımdan ayrılıyor
11:05 Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor
10:51 Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım
10:48 Kırım Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:28 5 gündür haber alınamayan gencin son videosu yürek yaktı: Veda etmeden gitmek olmaz, bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim
10:30 Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu
09:30 Bursa'da işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak direğe çarptı: 6 kişi yaralandı
09:22 Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 12:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: En hüzünlü anların şahitleri: Mezarcılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement