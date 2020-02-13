En huzurlu tiyatro oyunu - Son Dakika
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En huzurlu tiyatro oyunu

6 saat önce

Düzce Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerinden oluşan tiyatro ekibi, 'Sandığınız gibi değil' adlı oyunu Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri için sahneledi.

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Düzce Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerinden oluşan tiyatro ekibi, 'Sandığınız gibi değil' adlı oyunu Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sakinleri için sahneledi.


Oynayanların da izleyenlerin de huzurevi sakini olduğu etkinlik, Adile Naşit Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Keçeli'nin, Neriman Çilingir Huzurevi sakinleriyle birlikte hazırladığı 'sandığınız gibi değil' adlı oyun, Bursa Büyükşehir Belediyesi huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle izlendi. Tiyatro etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak ve Düzce Neriman Çilingir Huzurevi yöneticisi Fethiye Durdu da katıldı.


Oyunun sahnelenmesinde büyük emek harcayan Dr. Fatma Keçeli, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki huzurevlerine turne yapmak istediklerini söyledi. Bu arada oyunun sonunda, bu tür etkinliklerin yaygınlaşmanın yaşlılar üzerindeki öneminin anlatıldığı bir söyleşi yapıldı. - BURSA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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