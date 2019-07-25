Son Dakika Haberleri: En ilginç hırsızlık yöntemi...Alüminyum folyo ve sütyen düzeneğiyle hırsızlık yaptılar
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En ilginç hırsızlık yöntemi...Alüminyum folyo ve sütyen düzeneğiyle hırsızlık yaptılar

1 saat önce

En ilginç hırsızlık yöntemi...Alüminyum folyo ve sütyen düzeneğiyle hırsızlık yaptılar Antalya'da hırsızlık yapan 3 şüpheli Kütahya'da yakalandıKÜTAHYA - Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri...

En ilginç hırsızlık yöntemi...Alüminyum folyo ve sütyen düzeneğiyle hırsızlık yaptılar
Antalya'da hırsızlık yapan 3 şüpheli Kütahya'da yakalandı
KÜTAHYA - Antalya'da elektronik ürün satan mağazalardan alüminyum folyolu, kuyumculardan ise sütyenli düzenekle hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 3 şüpheli Kütahya'da yakalandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Antalya'da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin içinde olduğu kiralık bir otomobilin kente giriş yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda, Antalya'da 5 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen ve benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y., ve Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dolandırıcılık suçundan aranan G.A., Kütahya - Eskişehir karayolundaki mağazaların bulunduğu bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin içinde olduğu otomobilde yapılan aramada, hırsızlık için kullanılan alüminyum folyo düzenekli poşetler, sütyen düzeneği, CD çalar içine gizlenmiş 1 gram eroin ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.
Öte yandan şüphelilerin mağazalardan çalınan ürünlerdeki alarmın sinyalini kesmek için alüminyum folyolu düzenek kullandığı, kuyumculardan yapılan hırsızlıklarda ise sütyenli düzenek kullanıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanımından da kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Antalya'ya gönderildi.
En ilginç hırsızlık yöntemi...Alüminyum folyo ve sütyen düzeneğiyle hırsızlık yaptılar
Kütahya, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
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