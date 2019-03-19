En İnce Rtx'li Laptop! | Asus Rog Zephyrus S (Gx701gw) Kutu Açılışı
2 saat önce
Asus'un yeni nesil Nvidia GeForce RTX serisini içeren dizüstü bilgisayarları Asus ROG Zephyrus S ile ülkemize girmeye başladı.
Asus'un yeni nesil Nvidia GeForce RTX serisini içeren dizüstü bilgisayarları Asus ROG Zephyrus S ile ülkemize girmeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:08 Kaynak: Youtube
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