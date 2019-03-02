En İşlek Caddede Eşeğiyle Gezince Görenler Şaşkına Döndü
44 dakika önce
ELAZIĞ(İHA) – Elazığ'ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu.
ELAZIĞ(İHA) – Elazığ
'ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Elazığ'ın en işlek Gazi Caddesi'nde eşekle gezen genç, ilgi odağı oldu. Genç
, eşeği ile çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam ederken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bir vatandaşın eşeğin özelliklerini sorması üzerine genç, "Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirsin" diye cevap verdi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:16 Kaynak: İHA
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