Son Dakika Haberleri: En İşlek Caddede Eşeğiyle Gezince Görenler Şaşkına Döndü

En İşlek Caddede Eşeğiyle Gezince Görenler Şaşkına Döndü

44 dakika önce

ELAZIĞ(İHA) – Elazığ'ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu.

En İşlek Caddede Eşeğiyle Gezince Görenler Şaşkına Döndü, System.String[]
ELAZIĞ(İHA) – Elazığ'ın en işlek caddesinde eşekle gezen genç ilgi odağı oldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Elazığ'ın en işlek Gazi Caddesi'nde eşekle gezen genç, ilgi odağı oldu. Genç, eşeği ile çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam ederken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bir vatandaşın eşeğin özelliklerini sorması üzerine genç, "Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirsin" diye cevap verdi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Elazığ, Genç, Güncel
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