'En Isparta'da oylama devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'En Isparta'da oylama devam ediyor - Son Dakika

'En Isparta'da oylama devam ediyor

6 saat önce

Isparta'da Altınyıldız Classics 4'ncü En Isparta-Isparta'nın Enleri Halk Oylaması devam ediyor.

'En Isparta'da oylama devam ediyor, System.String[]

Isparta'da Altınyıldız Classics 4'ncü En Isparta-Isparta'nın Enleri Halk Oylaması devam ediyor.


Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve IYAŞ'ın desteklediği Altınyıldız Classics 4'ncü En Isparta - Isparta'nın Enleri Halk Oylaması devam ediyor. "Enisparta" internet adresi üzerinden yapılan oylamada 18 kategoride birçok dal oylanıyor.


24 Şubat'ta başlayan oylama facebook üzerinden 11 Mart Çarşamba günü saat 12: 00'a kadar yapılabilecek. 18 kategorinin yer aldığı oylamada her kullanıcı tüm kategorilerde yalnızca 1 oy kullanılabiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da proje kapsamında 18 kategoride birinci gelenlerin yanı sıra Toplumsal Katkı, Onur Ödülleri ve Gazeteci Ramazan Acar Özel Ödülü de sahibini bulacak.


Ödül töreni 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ödül töreninin sunusu ise ünlü şair ve sunucu Uğur Arslan olacak. Törende katılımcıları çeşitli sürpriz etkinliklerde bekliyor olacak. Öte yandan En Isparta - Isparta'nın Enleri ödül töreni televizyondan da canlı olarak yayınlanacak.


En Isparta projesine Ajans32- Demokrat Gazetesi de medya sponsoru olarak destek veriyor. - ISPARTA

Isparta Valiliği, Altınyıldız, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı
Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde alev alev yanan araç trafiği durma noktasına getirdi

Son Dakika Haberleri
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'En Isparta'da oylama devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]