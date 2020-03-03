'En Isparta'da oylama devam ediyor - Son Dakika

Isparta'da Altınyıldız Classics 4'ncü En Isparta-Isparta'nın Enleri Halk Oylaması devam ediyor.



Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve IYAŞ'ın desteklediği Altınyıldız Classics 4'ncü En Isparta - Isparta'nın Enleri Halk Oylaması devam ediyor. "Enisparta" internet adresi üzerinden yapılan oylamada 18 kategoride birçok dal oylanıyor.



24 Şubat'ta başlayan oylama facebook üzerinden 11 Mart Çarşamba günü saat 12: 00'a kadar yapılabilecek. 18 kategorinin yer aldığı oylamada her kullanıcı tüm kategorilerde yalnızca 1 oy kullanılabiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da proje kapsamında 18 kategoride birinci gelenlerin yanı sıra Toplumsal Katkı, Onur Ödülleri ve Gazeteci Ramazan Acar Özel Ödülü de sahibini bulacak.



Ödül töreni 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ödül töreninin sunusu ise ünlü şair ve sunucu Uğur Arslan olacak. Törende katılımcıları çeşitli sürpriz etkinliklerde bekliyor olacak. Öte yandan En Isparta - Isparta'nın Enleri ödül töreni televizyondan da canlı olarak yayınlanacak.



En Isparta projesine Ajans32- Demokrat Gazetesi de medya sponsoru olarak destek veriyor. - ISPARTA