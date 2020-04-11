En istikrarlısı Silviu Lung ve Lopes

Hes Kablo Kayserispor'da geride kalan 26 hafta sonunda en çok süreyi kaleci Silviu Lung ve sağ bek Miguel Lopes aldı.



Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 2019-2020 futbol sezonunda geride kalan 26.hafta sonunda en çok süreyi bin 890 dakika ile Lung ve Lopes aldı. Kadroda tek süre almayan isim ise kaleci Hakan Arıkan oldu.



Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların sahada kaldıkları süreler:



Silvi Lung - 1.890 dakika



Miguel Lopes - 1.890 dakika



Brice Dja Djedje - 1.872 dakika



Bernard Mensah - 1.695 dakika



Pedro Henrique - 1.533 dakika



Ben Rienstra - 1.287 dakika



Karahan Yasir Subaşı - 1.268 dakika



Hasan Hüseyin Acar - 1.130 dakika



Aymen Abdennour - 903 dakika



Muris Mesanovic - 794 dakika



Gustavo Campanharo - 745 dakika



Artem Kravets - 725 dakika



Ziya Alkurt - 702 dakika



Diego Angelo - 630 dakika



Emre Taşdemir - 611 dakika



Cristian Sapunaru - 540 dakika



Mert Kula - 515 dakika



Emre Demir - 501 dakika



İsmail Çipe - 450 dakika



Mario Situm - 429 dakika



Zoran Kvrzic - 315 dakika



Aksel Aktaş - 156 dakika



Enver Cenk Şahin -150 dakika



Paul Ntep - 140 dakika



Nurettin Korkmaz - 129 dakika



Ramazan Emirhan Civelek - 90 dakika



Oğuzhan Çapar - 90 dakika



Anthony Uzodimma - 90 dakika



Ömer Uzun - 89 dakika



Levent Gülen - 82 dakika



Alpay Çelebi - 5 dakika - KAYSERİ