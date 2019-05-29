Son Dakika Haberleri: "En itibarlı" marka Turkcell
Son Dakika Ekonomi Haber

"En itibarlı" marka Turkcell

1 saat önce

İSTANBUL(AA) - Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda Turkcell, GSM sektörünün en itibarlı markası oldu.

İSTANBUL(AA) - Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda Turkcell, GSM sektörünün en itibarlı markası oldu.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, enerji, beyaz eşya, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, bankacılık, elektronik eşyanın da aralarında olduğu 30 sektörde yapılan araştırma, Türkiye İtibar Akademisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama yöntemi kullanılan araştırma için 26 bölgeden 72 ilde yaşayan yaklaşık 12 bin kişi ile 100 bin dakika konuşuldu. Sahadan elde edilen veriler, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde rapor haline getirildi. Turkcell GSM sektörü kategorisinde ödüle layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bayi çalışanından Ar-Ge mühendisine, yerli ve milli uygulamalarımızı indiren müşterilerimizden, markamıza güvenerek yatırım yapan tüm paydaşlarımızla birlikte Türkiye'nin Turkcell'iyiz. En yüksek ve yeni teknolojileri müşterilerimize en hızlı şekilde sunarak 25 yıldır hizmet kalitemizden ödün vermiyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak eğitim, dezavantajlı bireylere fırsat eşitliği sunulması, spor, kültür-sanat gibi birçok farklı alanda toplumsal fayda projeleri üretiyoruz. Birleşmiş Milletler, New York Borsası, GSMA birçok farklı platformda Türkiye'yi temsil eden bir marka olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:09 Kaynak: AA
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustasından geri dönüşüm enstrümanları Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 14:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "En itibarlı" marka Turkcell
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]