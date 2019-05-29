En itibarlı marka Turkcell seçildi
48 dakika önce
Hizmet kalitesi ve güçlü müşteri ilişkileriyle Turkcell, sektörünün en itibarlı markası seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:33
Hizmet kalitesi ve güçlü müşteri ilişkileriyle Turkcell
, sektörünün en itibarlı markası seçildi. Türkiye
İtibar Akademisi'nin, 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği İtibar Endeksi Araştırması'nda GSM sektöründe Turkcell birinci oldu.
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