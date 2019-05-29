Son Dakika Haberleri: En itibarlı marka Turkcell seçildi
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En itibarlı marka Turkcell seçildi

48 dakika önce

Hizmet kalitesi ve güçlü müşteri ilişkileriyle Turkcell, sektörünün en itibarlı markası seçildi.

En itibarlı marka Turkcell seçildi, System.String[]
Hizmet kalitesi ve güçlü müşteri ilişkileriyle Turkcell, sektörünün en itibarlı markası seçildi. Türkiye İtibar Akademisi'nin, 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği İtibar Endeksi Araştırması'nda GSM sektöründe Turkcell birinci oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:33 
Türkiye, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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