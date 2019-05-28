En iyi asist: David Luiz Torres'i Seçti
2 saat önce
Bu asistana, Chelsea forvet oyuncusu Fernando Torres'i kesin puanlama ile seçen David Luiz'in sağladığı yardımı kontrol edin. Torres, 2012/13 Avrupa Ligi'nde FC Basel'e karşı 3-1 galibiyet kazanması için Chelsea'ye topa yardım etmek için topu sokuyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
Bu asistana, Chelsea
forvet oyuncusu Fernando Torres
'i kesin puanlama ile seçen David Luiz
'in sağladığı yardımı kontrol edin. Torres, 2012/13 Avrupa
Ligi'nde FC Basel
'e karşı 3-1 galibiyet kazanması için Chelsea'ye topa yardım etmek için topu sokuyor.
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