Son Dakika Haberleri: En iyi asist: Rodrigo Palacio Vs Napoli
Son Dakika Spor Haber

En iyi asist: Rodrigo Palacio Vs Napoli

1 saat önce

Arjantinli ileri Rodrigo Palacio, Paraguaylı ileri Federico Santander için SSC Napoli'ye karşı bu nokta atışı yaptı. Gol, Bologna'nın 3 - 2'lik Stadio Renato Dall’Ara'daki galibiyetiydi.

Arjantinli ileri Rodrigo Palacio, Paraguaylı ileri Federico Santander için SSC Napoli'ye karşı bu nokta atışı yaptı. Gol, Bologna'nın 3 - 2'lik Stadio Renato Dall'Ara'daki galibiyetiydi.
En iyi asist: Rodrigo Palacio Vs Napoli
Bologna, Napoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eljif Elmas'tan veda paylaşımı geldi Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı ödediğinin 100 katına Napoli'ye gönderiyor Son Dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu Neymar ve Bale için çılgın transfer iddiası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 14:03:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En iyi asist: Rodrigo Palacio Vs Napoli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]