En iyi asist: Rodrigo Palacio Vs Napoli
1 saat önce
Arjantinli ileri Rodrigo Palacio, Paraguaylı ileri Federico Santander için SSC Napoli'ye karşı bu nokta atışı yaptı. Gol, Bologna'nın 3 - 2'lik Stadio Renato Dall’Ara'daki galibiyetiydi.
Arjantinli ileri Rodrigo Palacio, Paraguaylı ileri Federico Santander için SSC Napoli
'ye karşı bu nokta atışı yaptı. Gol, Bologna
'nın 3 - 2'lik Stadio Renato Dall'Ara'daki galibiyetiydi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:05
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