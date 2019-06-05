Son Dakika Haberleri: En İyi Asistler: Cristiano Ronaldo For Alavés'e Karşı Benzema
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En İyi Asistler: Cristiano Ronaldo For Alavés'e Karşı Benzema

37 dakika önce

Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo, Real Madrid tarihinin en unutulmaz tandemlerinden biriydi. 2017'de Alavés'e karşı gösterildi ve Benzema'nın inanılmaz arka topuğu, kaleci yenen Portekizli golcünün soldan ayağını fırlattı.

Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo, Real Madrid tarihinin en unutulmaz tandemlerinden biriydi. 2017'de Alavés'e karşı gösterildi ve Benzema'nın inanılmaz arka topuğu, kaleci yenen Portekizli golcünün soldan ayağını fırlattı.
En İyi Asistler: Cristiano Ronaldo For Alavés'e Karşı Benzema
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Real Madrid, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Spor
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