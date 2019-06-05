En İyi Asistler: Cristiano Ronaldo For Alavés'e Karşı Benzema
37 dakika önce
Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo, Real Madrid tarihinin en unutulmaz tandemlerinden biriydi. 2017'de Alavés'e karşı gösterildi ve Benzema'nın inanılmaz arka topuğu, kaleci yenen Portekizli golcünün soldan ayağını fırlattı.
Karim Benzema
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
ve Cristiano Ronaldo
, Real Madrid
tarihinin en unutulmaz tandemlerinden biriydi. 2017'de Alavés'e karşı gösterildi ve Benzema'nın inanılmaz arka topuğu, kaleci yenen Portekizli golcünün soldan ayağını fırlattı.
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