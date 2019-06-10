En İyi Asistler: Glenn Murray ve Dwight Gayle Liverpool Hearts Arası
8 saat önce
Glenn Murrays, ortağı vurmak için ipeksi bir dokunuş Dwight Gayle, Selhurst'de üç gol geri dönüşü tamamlandığında Liverpool'un kalbini kırdı. Murray'in asistanı Gayle'ye oyunun ikincisini 'Crystanbul' olarak tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06
Glenn Murrays, ortağı vurmak için ipeksi bir dokunuş Dwight Gayle, Selhurst'de üç gol geri dönüşü tamamlandığında Liverpool
'un kalbini kırdı. Murray'in asistanı Gayle'ye oyunun ikincisini 'Crystanbul' olarak tamamladı.
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