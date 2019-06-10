Son Dakika Haberleri: En İyi Asistler: Glenn Murray ve Dwight Gayle Liverpool Hearts Arası
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En İyi Asistler: Glenn Murray ve Dwight Gayle Liverpool Hearts Arası

8 saat önce

Glenn Murrays, ortağı vurmak için ipeksi bir dokunuş Dwight Gayle, Selhurst'de üç gol geri dönüşü tamamlandığında Liverpool'un kalbini kırdı. Murray'in asistanı Gayle'ye oyunun ikincisini 'Crystanbul' olarak tamamladı.

Glenn Murrays, ortağı vurmak için ipeksi bir dokunuş Dwight Gayle, Selhurst'de üç gol geri dönüşü tamamlandığında Liverpool'un kalbini kırdı. Murray'in asistanı Gayle'ye oyunun ikincisini 'Crystanbul' olarak tamamladı.
En İyi Asistler: Glenn Murray ve Dwight Gayle Liverpool Hearts Arası
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06 
Spor
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