En İyi Asistler: Tanguy Ndombele Vs Juventus
38 dakika önce
Tanguy Ndombele, sezon öncesi ilk İtalyan Tottenham Hotspur asistanını İtalyan şampiyonlar Juventus'a karşı düzenledi. Ndombele topu uzaklaştırmak için Lucas Moura adına topu uzaklaştırdı.
Tanguy Ndombele, sezon öncesi ilk İtalyan Tottenham Hotspur
asistanını İtalyan şampiyonlar Juventus
'a karşı düzenledi. Ndombele topu uzaklaştırmak için Lucas Moura
adına topu uzaklaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:06
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