Son Dakika Haberleri: En İyi Asistler: Tanguy Ndombele Vs Juventus
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En İyi Asistler: Tanguy Ndombele Vs Juventus

38 dakika önce

Tanguy Ndombele, sezon öncesi ilk İtalyan Tottenham Hotspur asistanını İtalyan şampiyonlar Juventus'a karşı düzenledi. Ndombele topu uzaklaştırmak için Lucas Moura adına topu uzaklaştırdı.

Tanguy Ndombele, sezon öncesi ilk İtalyan Tottenham Hotspur asistanını İtalyan şampiyonlar Juventus'a karşı düzenledi. Ndombele topu uzaklaştırmak için Lucas Moura adına topu uzaklaştırdı.
En İyi Asistler: Tanguy Ndombele Vs Juventus
Tottenham Hotspur, Lucas Moura, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:06 
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